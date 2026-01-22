Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2026! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak adaylar tarafından merak ediliyor. Açıktan eğitim alan binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta güz dönemi final sınavlarına girdi. Not ortalamasına yüzde 70 etki edecek olan sınavların sona ermesinin ardından öğrencilerin gözleri AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan ve 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündem oldu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2026! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde () okuyan binlerce öğrenci 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde final sınavlarına girdi. Her ders için 20 soru sorulan sınavda öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca öğrencilerin yaptıkları her 4 yanlış, 1 doğruyu götürecek. Final sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından ise öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından AÖF final açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2026! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

AÖF güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. AÖF tarafından sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. AÖF sınav sonuçlarının değerlendirmeleri genel olarak 2 hafta sürüyor. Bu kapsamda AÖF final sınav sonuçlarının 2 Şubat 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınavların açıklanmasının ardından başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmayacak. Not yükseltmek ve derslerden başarılı olarak geçmek isteyen öğrenciler için yaz okulu gerçekleştirilecek.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2026! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR, ÖĞRENİLİR?

AÖF final sınav sonuçlarını öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin mobil uygulaması veya "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden öğrenci bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilerin itiraz süreçleri başlayacak. Öğrenciler bu süreç içerisinde sınav notlarına itiraz edebilecek.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2026! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI ORTALAMAYA YÜZDE 70 ETKİ EDECEK

AÖF final sınavlarının ardından ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun ise yüzde 70'i alınarak öğrencilerin her ders için "Başarı Notu" hesaplanacak. Ödev uygulaması olan derslerde ise başarı notu, ara sınav notunun yüzde 30'u, ödev notunun yüzde 20'si, dönem sonu sınavının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak.

