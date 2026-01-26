Menü Kapat
12°
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı 2026 anadolu.edu.tr | AÖF (Açıköğretim) güz dönemi final sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav sonuçları için gözler anadolu.edu.tr adresine çevrildi. AÖF güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihinde düzenlendi. AÖF’te ders geçme notuna ulaşmak isteyen öğrenciler, final sınavı sonuçlarına odaklandı. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında adayların, ilgili oturumdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF final sınavı sonuçları, dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. Adaylar sınav sonuçlarını internet üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numarası ve şifresiyle giriş yapan öğrenciler sonuç ekranına ulaşabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 14:22

sınav sonucu ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Güz döneminde not ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır. Vize ve final sınavı ortalaması alınarak, öğrencilerinin harf notları belirlenecek. Harf notlarına göre yıl sonu ortalaması hesaplanacak. AÖF açıklandıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Güz dönemi final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verildi. Kopya çektiği, verdiği ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin puanları hesaplanmayacak. AÖF sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Peki AÖF final sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖF sınav sonuçları açıklaması…

AÖF SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

, güz dönemi 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem sonu (final) sınavı 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

AÖF sınavı değerlendirme işlemleri başlarken gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Genellikle AÖF’te sınav sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

AÖF sonuçlarının en geç bu hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuruları anadolu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. AÖF sınav sonucu ekranında adayların ilgili oturumdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları, henüz değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından erişime açılmadı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Sınavı sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları “Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfası olan aosogrenci.anadolu.edu.tr yayımlanacak. Adaylar, e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş bölümünden sorgulama ekranına gidecek.

AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde dönem sonu sınavları not ortalamasının yüzde 70’ni belirliyor. Vize sınavlarının ortalamaya katkısı ise yüzde 30 oluyor. AÖF sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

Örnek puan hesaplaması yapmak gerekirse 10 doğru, 10 yanlış cevabı olan öğrencinin doğru net sayısı 7.5 olurken dersten sınavdan toplam 37.5 alacak. Doğru sayısı 12 ve yanlış sayısı 8 olan öğrenci ise 10 netle birlikte 50 puan alabilir.

AÖF’TE DERS NASIL GEÇİLİR?

AÖF’te her ders için geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Eğer başarı notu (vize-final ortalaması) 35’in altında kalırsa FF ile o dersten başarısız olur. Genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde olursa ise CD, DC ve DD ile bur derslerden geçebilirsiniz. 2.00’ın altında olması ise bu derslerden kalınır.

AÖF HARF NOTLARININ KATSAYI KARŞILIĞI

AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0

BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 0,0

#sınav sonuçları
#Anadolu Üniversitesi
#aöf
#açıköğretim
#Aof Sınavları
#Harf Notları
#Sınav Puanı Hesaplama
#Eğitim
