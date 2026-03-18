Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-15 Mart tarihinde düzenlenen Açık lise sınavının cevap anahtarı bugün (18 Mart) açıklanacak. AÖL soruları ve cevap anahtarı ekranı odsgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilirken adaylar, T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte görüntüleyebilecek. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 50 puan olarak belirlenirken sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Sınavın puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. AÖL cevap kitapçığı ile beraber adaylar puan hesaplaması yapabilecek. . Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte, MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 14:00

Açıktan aldıkları eğitimle beraber lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavlarda ter döktü. Öğrenciler, puan hesaplaması yapabilmek için AÖL soruları ve cevap anahtarına odaklandı. Açık lise sınavlarında öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, osmanlı türkçesi ve diğer birçok dersten sorular yöneltildi. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, açıklanan takvime göre 22 Nisan tarihinde ilan edilecek. Adaylar cevap anahtarında olduğu gibi öğrenci numaraları ve şifreleriyle beraber sonuç ekranına giriş yapabilirler. Açık lise sınavlarında öğrencilerin başarılı olabilmesi için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekiyor. Yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemediğinden öğrencilerindersi geçebilmeleri için 5 soruya doğru cevap vermesi yeterli olacak. Peki AÖL soruları ve cevapları nereden sorgulanır? İşte, MEB AÖL odsgm.meb.gov.tr cevap anahtarı…

HABERİN ÖZETİ

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Açık Öğretim Kurumları sınavlarının cevap anahtarı 18 Mart'ta erişime açılırken, sonuçlar 22 Nisan'da ilan edilecek ve dersi geçmek için en az 50 puan almak gerekiyor.
Açık Öğretim Kurumları sınavlarının cevap anahtarı 18 Mart'ta (bugün) erişime açıldı.
Cevap anahtarına odsgm.meb.gov.tr, hbogm.meb.gov.tr ve aol.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan'da aionet.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Ders geçme notu alt sınırı 50 puan olup, yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.
Sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılacak ve puanları hesaplanmayacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavı cevap anahtarı 18 Mart tarihinde erişime açıldı.

AÖL 1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Açık Öğretim Kurumları sınavları ortaokul ve lise seviyesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Açık lise ve açık öğretim ortaokulu cevap anahtarı da benzer şekilde bugün yayınlanacak. Sınavlara giriş yapan adaylar odsgm.meb.gov.tr, hbogm.meb.gov.tr veya alternatif olarak meb.gov.tr adresinden cevap anahtarına ulaşabilecek. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığında sınavda yöneltilen soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları görüntülenebilecek.

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Açık lise sınavlarının değerlendirmesi 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlaması için en az 50 puan alması gerekiyor. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 3 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Dolayısıyla öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmesi için 10 soru üzerinden en az 5 soruyu doğru cevaplaması gerekiyor. Puan hesaplaması en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak yapılacak. Merkez Sınav Kurulu tarafından değerlendirme dışı bırakılan sorular, puan değerinin yeniden saptanmasıyla hesaplanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Kurumları oturumlarından olan açık lise ve ortaöğretim sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde adaylarla paylaşılacak. Adaylar sınav sonuç ekranında sınavdan elde ettikleri toplam puanı, doğru-yanlış cevap sayısını görüntüleyebilecek. AÖL sınav sonuçları aionet.meb.gov.tr adresi öğrenci girişi adresi üzerinden sorgulanabilir.

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

SINAV KURALLARINI İHLAL EDENLERİN PUANI HESAPLANMAYACAK

Açık Öğretim Lisesi sınavları, yüz yüze okul ortamında gerçekleştirildi. Sınav kurallarını ihlal ederek bilgi paylaşımı yapan, kopya çeken veya veren, kalem silgi vb. alışveriş yapanlar, sınav giriş belgeleri olmayan, sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarını sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve puanları hesaplanmayacak.

AÖL 2. dönem soru ve cevap kitapçığı PDF 2026! MEB AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?
ETİKETLER
#Aöl Sınav Sonuçları
#Meb Sınav Takvimi
#Açık Lise Sınavları
#Aöl Cevap Anahtarı
#Aöl Puan Hesaplama
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.