Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖL sınav sonuçları 2026 aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Açıktan eğitim alarak lise diploması sahibi olmak isteyen binlerce aday Türkiye genelinde 14-15 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken puan hesaplamasında yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Öğrencilerin ilgili oturumdan başarılı olabilmesi için başarı alt sınırı olarak belirlenen 50 puanı yakalaması gerekiyor. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen, kopya çeken veya yanlış salon-sırada sınava giren adayların puanları hesaplanmayacak.Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav sonucu görüntüleme ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:58

Açık Öğretim Lisesi sınavları Mart ayının ikinci haftasında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 10 soru yönetilirken 100 dakika süre verildi. AÖL sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla sonuçlar bildirilmeyecek. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından itiraz süreci başlayacak. sınav sonuçlarıyla beraber açık öğretim ortaokulu sınav sonuçları da belli olacak. AÖL sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların elde ettiği toplam puan ve doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Açık lise sınavlarında adayların başarılı olabilmesi için en az 5 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor. Peki AÖL sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü açıklanacak.
Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü erişime açılacak.
Sınav sonuçları MEB'in resmi web sitelerinden (meb.gov.tr veya aol.meb.gov.tr) duyurulacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını sorgulayabilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınav sonuçları da aynı gün aio.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
Açık liselerde ders geçme notu 50 olarak belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

AÖL SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

tarafından 14-15 Mart tarihinde düzenlenen Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. AÖL sınav sonuçları 22 Nisan Salı günü paylaşılacak. MEB’den herhangi bir saat bilgilendirmesi yapılmazken sonuçların en geç saat 13.00’a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

“AÖL sınav sonuçları açıklandı” duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden veya aol.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Açıklama geldikten sonra adaylar sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılırken tebliğ hükmünde olacak. Adaylar sonuçları odsgm.meb.gov.tr adresinden veya aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilirler. Sınav sonuç ekranında adayların ilgili oturumdan doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

AÖL DERS GEÇME NOTU 50 OLARAK BELİRLENDİ

Açık liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 50 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken puan hesaplamasında yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Oturumlarda en az 5 soruya doğru yanıt veren öğrenciler başarıyla dersi geçmiş olacak. Örneğin sınavlarda 4 soruya doğru yanıt veren öğrenci 40 puan alarak başarısız sayılacak. Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen, sınav kurallarına uymayan, atandığı salonda sınava katılmayan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve puan hesaplaması yapılmayacak.

AÖO SINAV SONUÇLARI DA AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınavları da benzer şekilde 14-15 Mart tarihinde iki oturum şeklinde düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı AÖÖ 2. dönem sınav sonuçlarını 22 Nisan tarihinde erişime açacak. Adaylar sınav sonuçlarını aio.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem e-Sınavlar Temmuz ayında yazılı sınavlar ise 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve dönem tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılında (2026-2027) ise ilk sınavlar 19-20 Aralık tarihinde yapılacak.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#sınav takvimi
#açık lise
#Aöl Sınav Sonuçları
#Aöo Sonuçları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.