AÖL soruları ve cevapları 2026 kitapçığı odsgm.meb.gov.tr! AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Açıktan aldıkları eğitimle beraber lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavlarda ter döktü. Öğrenciler, puan hesaplaması yapabilmek için AÖL soruları ve cevap anahtarına odaklandı. Açık lise sınavlarında öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, osmanlı türkçesi ve diğer birçok dersten sorular yöneltildi. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, açıklanan takvime göre 22 Nisan tarihinde ilan edilecek. Adaylar cevap anahtarında olduğu gibi öğrenci numaraları ve şifreleriyle beraber sonuç ekranına giriş yapabilirler. Açık lise sınavlarında öğrencilerin başarılı olabilmesi için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekiyor. Yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemediğinden öğrencilerin başarılı olabilmesi için 5 soruya doğru cevap vermesi yeterli olacak. Peki AÖL soruları ve cevapları nereden sorgulanır? İşte, MEB AÖL odsgm.meb.gov.tr cevap anahtarı…

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavı cevap anahtarı 18 Mart tarihinde erişime açılıyor. Bakanlık tarafından “cevap anahtarı açıklandı” duyurusu aol.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

AÖL soruları ve cevap kitapçığının bugün en geç saat 15.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. AÖL soruları ve cevapları yayımlandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama ekranına giriş yapabilirler.

Açık Öğretim Kurumları sınavları ortaokul ve lise seviyesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Açık lise ve açık öğretim ortaokulu cevap anahtarı da benzer şekilde bugün yayınlanacak. Sınavlara giriş yapan adaylar odsgm.meb.gov.tr, hbogm.meb.gov.tr veya alternatif olarak meb.gov.tr adresinden cevap anahtarına ulaşabilecek. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığında sınavda yöneltilen soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları görüntülenebilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Açık lise sınavlarının değerlendirmesi 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlaması için en az 50 puan alması gerekiyor. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 3 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

Dolayısıyla öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmesi için 10 soru üzerinden en az 5 soruyu doğru cevaplaması gerekiyor. Puan hesaplaması en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak yapılacak. Merkez Sınav Kurulu tarafından değerlendirme dışı bırakılan sorular, puan değerinin yeniden saptanmasıyla hesaplanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Kurumları oturumlarından olan açık lise ve ortaöğretim sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde adaylarla paylaşılacak. Adaylar sınav sonuç ekranında sınavdan elde ettikleri toplam puanı, doğru-yanlış cevap sayısını görüntüleyebilecek. AÖL sınav sonuçları aionet.meb.gov.tr adresi öğrenci girişi adresi üzerinden sorgulanabilir.

SINAV KURALLARINI İHLAL EDENLERİN PUANI HESAPLANMAYACAK

Açık Öğretim Lisesi sınavları, yüz yüze okul ortamında gerçekleştirildi. Sınav kurallarını ihlal ederek bilgi paylaşımı yapan, kopya çeken veya veren, kalem silgi vb. alışveriş yapanlar, sınav giriş belgeleri olmayan, sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarını sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve puanları hesaplanmayacak.