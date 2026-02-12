Okullarda her dönem bir ara tatil uygulanıyor. Birinci dönem ara tatili Kasım ayında yapılırken ikinci ara tatil ise Mart ayına denk gelecek. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından bayram tarihleri, her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak ve normal şartlarda bayram 3 gün sürecek. Dini günlerden birgün öncesi de arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün öğleden sonra tatil olarak kabul ediliyor. Şimdiden tatil planlaması yapacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Memurlar için geçtiğimiz yıllarda bazı bayramlarda idari izin ilan edilerek bayram tatili süresi 9 gün olmuştu. Bayram öncesinde hem okullar için hem de bayram tatili süresi için alınacak karar merak ediliyor. Peki Ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi? İşte, bayram tatili süresi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ara tatil ve bayram tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İkinci dönem ara tatili (16-20 Mart 2026) ile Ramazan Bayramı (20-22 Mart) birleştirilmeyecek olup, bayramın cuma gününe denk gelmesine rağmen 9 günlük bir tatil ihtimali düşük görülüyor. Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe öğleden sonra arefe günüyle başlayıp, 20 Mart Cuma ilk gün ve 22 Mart Pazar son gün olmak üzere 3.5 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak; okullar 13 Mart Cuma kapanıp 23 Mart Pazartesi açılacak. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihlerinin çakışmasına rağmen, bu iki tatilin birleştirilmesi gündemde yer almıyor. Bayram tatilinin, idari izinlerle 9 güne uzatılması ihtimali, bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle düşük görülmekle birlikte hükümetten henüz bir açıklama bulunmuyor. Bayram tatili süresince kamu kurumları, bankalar, okullar kapalı olacak; hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI 19 MART’TA BAŞLAYACAK

İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif, bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve otuz gün sürecek. Oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayı sona erdikten sonra 19 Mart öğleden sonra arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nın birin ci günü 20 Mart tarihine denk gelirken bayramın üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 3.5 gün sürüyor. Bayram tatili boyunca kamu kurumları, eğitim veren yerler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor.

Bayramın birinci günü 20 Mart cuma gününe denk gelirken öncesindeki 19 Mart perşembe günü ise arefe günü olacak. Öncesindeki pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamında alınması durumunda bayram tatili 9 güne uzatılabilecek.

Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmezken Ramazan ayının ilk iki haftasından sonra değerlendirme yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin ilk günün cuma gününe denk gelmesiyle bayram tatilinin 9 gün olması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 20-23 Mart tarihlerine denk gelecek. Ara tatil ve bayram tatili tarihlerinin benzer tarihlere denk gelmesiyle beraber ara tatil ve bayram tatilinin birleştirilmesi gündemde yer almıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla ara tatil başlayacak. Hafta sonu ile beraber ara tatiller toplam 9 gün sürecek. Okullarda eğitim faaliyetleri ise tekrar 23 Mart Pazartesi günü başlayacak.

BAYRAM TATİLİNDE KAPALI YERLER

Ramazan Bayramı tatilinde kamu kurumları başta olmak üzere bankalar, üniversiteler, okullar, anaokulları, kreşler hizmet vermeyecek.

Sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri açık olurken diğer servisleri kapalı olacak. Benzer şekilde eczaneler kapalı olurken nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecekler.

Noterler, kargo firmaları, PTT, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri de bayram tatilinde kapalı olacak.