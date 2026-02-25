Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Okullarda milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilini yapmaya hazırlanırken hem Ramazan Bayramı hem de ara tatilin benzer tarihlere gelmesinin ardından gözler bayram tatili süresine çevrlmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddialara yanıt verdi. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürerken bayram ise 20 Mart tarihinde başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ise ikinci dönem ara tatili ise 16 Mart tarihinde başlayacak. Bayram tatili boyunca normal şartlarda okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Peki Ara tatil ve bayram tatili birleştirildi mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, ara tatil ve bayram tatiline yönelik son gelişmeler…

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
ikinci ara tatille ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi Şubat ayının başında başladı. Okullarda ders zili tekrar çalarken öğrenciler bayram tatiline odaklandı. tatilinde okullar, üniversiteler, kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Ramazan Bayramı, 19 Mart’ta sona erecek Ramazan ayının ardından başlayacak. Ramazan Bayramı ve bu yıl benzer tarihlere denk gelecek. Bakan Yusuf Tekin açıklamasında yeni eğitim yılıyla ilgili takvim hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ederken resmi tatilleri de dikkate aldıklarında 180 günü yetiştiremediklerini ve ara tatil uygulamasını değerlendirileceklerini ifade etti. Peki Ara tatil kaldırılacak mı? İşte, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları…

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ara tatillerin takvime göre devam edeceğini, ancak gelecek eğitim yıllarında resmi tatiller nedeniyle 180 günlük eğitim süresinin sağlanamaması üzerine ara tatil uygulamasını gözden geçireceklerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim yılından itibaren resmi tatiller nedeniyle 180 günlük eğitim süresi hedefi göz önünde bulundurularak ara tatil uygulamasını değerlendiriyor.
Bu yılki ikinci ara tatil (16-20 Mart) takvimde belirtildiği gibi uygulanacak.
Bu yılki ara tatil ve Ramazan Bayramı (20-23 Mart) tarihleri çakıştığı için ek bir tatil yapılmayacak.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazn Bayramı 20 Mart cuma günü başlayacak. Öncesindeki perşembe günü ise arefe günü olduğundan yarım gün kabul ediliyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izne dahil olması durumunda tatil 9 güne uzatabilecek. Konuyla ilgili henüz resmi bir adım veya açıklama bulunmuyor.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, resmi tatiller dikkate alınarak hazırlandı. İkinci ara tatil bu yıl 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 20-23 Mart tarihlerine denk gelecek. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ek olarak tatil olmayacak. Dolayısıyla bayram tatilinin ve ara tatilin birleştirilmesine yönelik bir gelişme bulunmuyor. Takvime göre 16 Mart’ta başlayacak ikinci ara tatil hafta sonu da dikkate alındığında 9 gün sürecek. Bayram tatili ise 3.5 gün olacak.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

YENİ EĞİTİM YILINDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelen ara tatil tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2026-2027 eğitim öğretim takvimi üzerinde çalıştıklarını belirten Tekin, Türkiye’de eğitim süresinin 180 gün olduğunu ifade ederken “ "2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz” dedi. Bu yıl ara tatiller, takvimde açıklandığı gibi uygulanmaya devam edecek.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
