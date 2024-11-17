Ara tatilde son gün! Yarın dersbaşı yapılacak

17 Kasım 2024 07:11 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:12

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili bugün sona eriyor. Öğretmen ve öğrenciler 9 günlük tatilin ardından yarın yeniden dersbaşı yapacak. Okullarda birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek.

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Okullarda 9 günlük birinci ara tatil​ 18 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci ders zilinin çalmasıyla yeniden dersbaşı yapacak.

Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek. Ardından birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025​ eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.