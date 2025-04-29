Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi

Times Higher Education'ın (THE) 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralaması belli oldu. Listede Türkiye'den birçok üniversite yer aldı. Araştırmalara göre 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:35

Eğitim kaliteleri, imkanları ve büyük kampüsleriyle dikkat çeken birçok üniversite öğrencilerin hayalleri arasında yer alıyor. Dünyada milyonlarca öğrenci hem eğitim hem de şehir açısından en iyi üniversiteleri tercih etmek istiyor. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi.

Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslararası görünümleri 18 farklı kategoride değerlendirilerek oluşturulan THE'nin 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralaması yayımlandı.

Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi

Buna göre, 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e girmeyi başardığı sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 97. sırada yer aldı.

TOPLAM 27 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE

Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158. olarak ilk 200'e girerken, Türkiye'den 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. Ayrıca 27 Türk üniversitesi, sıralamada ilk 500'e girme başarısı gösterdi.

Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi

İŞTE SIRALAMADAKİ ÜNİVERSİTELER

Sıralamada ilk 500'e giren diğer Türk üniversitelerinden Hacettepe, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri 201-250 bandında, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversiteleri 251-300 bandında, Çankaya ve Selçuk üniversiteleri 301-350 bandında, Akdeniz, Atatürk, Bartın üniversiteleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 351-400 bandında, Anadolu, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul, İstinye, Necmettin Erbakan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Yaşar üniversiteleri 401-500 bandında yer buldu. 853 üniversitenin sıralandığı en iyi üniversiteler arasında toplam 111 Türk üniversitesi listede yer aldı. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle son yıllarda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansıdığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Harvard Üniversitesi, Beyaz Saray'a rest çekti! Trump'a boyun eğmeyen ilk üniversite oldular
Kia, Hyundai, Toyota, BYD, Wolkswagen karşı karşıya! 2025 yılının en iyi araçları belli oldu
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.