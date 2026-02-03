AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak ile 01 Şubat 2026 tarihinde yapıldı.

Bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenen bütünleme sınavına katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih bilgisi yer almıyor.

Sonuçların önümüzdeki 3 hafta içerisinde erişime sunulması bekleniyor.