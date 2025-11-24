Menü Kapat
Eğitim
Bahçeli'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenleri "medeniyet ışığı" olarak nitelendirdi. Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin temelinin kalem, kelam ve kitap olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi olduğunu kaydetti.

Genel Başkanı , 24 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1992699813583069597

"KALEM, KELAM VE KİTAPTIR"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

