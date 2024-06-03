Bakan Tekin açıkladı! 2025'e kadar yasaklanacak

03 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:31

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama

AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 31’nci istişare ve değerlendirme toplantısında Kabine, Meclis ve Genel Merkez olmak üzere 3 ayaklı ve kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kabine üyeleri Gazze'den ekonomiye, enerjiden tarıma, sağlıktan içişlerine, eğitime kadar gündemle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kampta yaptığı sunumda, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu.

Tekin, kurulacak akademiyi bitirmeyen öğretmen adaylarının öğretmen olamayacağını söyledi. Bakan Tekin, Akademinin içeriğinin ise Hakimlik yada muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı.

OKUL KANTİNLERİNDE ŞEKERLİ YİYECEKLER 2025'E KADAR YASAKLANACAK

Mülakatın öğretmenlik alanında kaldırılmaması konusu da gündeme geldi. Bakan Tekin, mülakatta objektiflik gerektiren tedbirler alındığını ifade etti. Bakan Tekin, okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanmasının da 2025'e kadar hayata geçeceğini bildirdi.