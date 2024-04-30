Bakan Tekin 'devrim' niteliğinde deyip duyurdu! Milli Eğitim Akademisi kurulacak

30 Nisan 2024 07:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:44

Artık KPSS’yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil. Öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi’nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek.

Yenişafak'a konuşan Bakan Tekin, Anayasa Mahkemesi’nin bazı hükümlerini iptal ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yeni çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek taslak hazırlanırken dünyadaki modellerin incelendiğini bildirdi.

'DEVRİM' NİTELİĞİNDE

Öğretmenlik Meslek Kanun Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki kurula sunduklarını, kısa süre içerisinde taslak üzerinde görüşmelerin başlayacağını, görüş ve öneriler doğrultusunda revize edileceğini söyleyen Tekin, "Türkiye’de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu düzenleyen kanun için 'Devrim niteliğinde' diyebiliriz.

Anayasa Mahkemesi bu kanun ile ilgili bir iptal kararı verdi. İptalin ardından kanunun yeniden ele alınması gerektiğine karar verdik. Hazırladığımız taslak metnin başlıklarını vereceğim ama bunlara kurulda ilaveler, çıkarmalar olabilir. Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak” dedi.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir Milli Eğitim Akademisi kuracaklarını belirten Tekin, "Dünyadaki örnekleri inceledik. Dünyada şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke neredeyse kalmadı. Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var bizim.

Akademi bu eksikliği giderecek. Lisans mezunu bir öğretmen adayı Fransa’da 216 saat, Belçika’da 160 saat, İspanya’da 550 saat, İtalya’da 550 saat, Hollanda’da 370 saat, Türkiye’de ise 96 saat uygulama dersi alıyor" diye konuştu.

AKADEMİDE BAŞARILI OLURSA SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANACAK

Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adayının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacağını söyledi.

“Bu eğitim esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak.

3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Avrupa ülkelerindeki saate yakın bir eğitim programı planlanıyor. Aldığımız adayın formasyonuna göre eğitim takvimi şekillenecek.” Akademi ile pedagojik formasyon denilen eğitimin aslında 550 saatte verileceğini vurgulayan Tekin, uygulamanın bakanlığın belirlediği okullarda yapılacağını kaydetti.

Tekin, “Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek. Bizim programımız kapsamında öğretmenlerimizi eğitmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHTİYAÇ OLAN BRANŞ

Bakan Yusuf Tekin, en fazla ihtiyaç olan eğitim branşları için şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığının atama yaptığı 130’a yakın branş var. Genelde aktif olarak 70-80 alana atama yapılıyor. Öğretmen atamalarında en fazla ihtiyaç özel eğitim öğretmenliği ile sınıf öğretmenliğinde var.”

"ÖNÜMÜZDEKİ SINAVDA ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN EN GÜZEL YENİLİK"

12. sınıflarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre devamsızlık oranında yüzde 35’lik bir azalma olduğunu aktaran Tekin, "12. sınıf öğrencilerinin okuldan uzak kalmaları kendi aleyhlerine olacak. Biz ÖSYM ile de görüştük. Sorular MEB müfredatına uygun olacak.

Okula devam etmeyip, gidip merdiven altında aldığı kursun, öğrenciye hiçbir faydası olmayacak. Yeni soru havuzunda sadece akademisyenler rol almadı. Soru hazırlayan ekibin yüzde 50’si öğretmenlerden oluşuyor. Bence önümüzdeki sınavda öğrencileri bekleyen en güzel yenilik bu. Soruları artık dersleri anlatan öğretmenler hazırlıyor.” ifadelerini kullandı.