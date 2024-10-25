Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlerle ilgili ara tatil kararı: Online olacak

25 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:33

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11-15 Kasım 2024 ara tatil semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.