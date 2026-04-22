Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni kuvvetler konuşlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışmaların sürdüğünü belirterek okullara güvenlik kuvvetlerinin konuşlanacağını bildirdi.

Ankara'da bulunan Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, okullara güvenlik kuvvetleri konuşlandırılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırılara ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte süreci şeffaf yürüteceklerini belirtti.
İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar sonucunda okullara güvenlik kuvvetleri konuşlandırılacak.
Bakan Tekin, olayların arkasındaki güç ve kişilerin bulunup cezalandırılacağına inandığını ifade etti.
Türkiye'deki okullarda çocukların güvenli eğitimine devam etmesi için İçişleri Bakanlığı ile kısa vadeli güvenlik tedbirleri başlatıldı.
Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte süreci şeffaf bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Tekin, ayrıca İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar neticesinde okullara güvenlik kuvvetleri konuşlanacağını söyledi.

''HANGİ GÜÇ, HANGİ KİŞİLER VARSA BULUNACAK''

Bakan Tekin, ile ilgili süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Devletle millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar hemen devreye giriyorlar. Bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak şeyler yapıyorlar. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımıza ve diğer bütün bakanlıklara talimatları oldu. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız doğrudan sürecin içerisinde bulundu ve süreci koordine etti. Dolayısıyla şu anda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız, süreci bütün detaylarıyla ayrıntılı bir biçimde inceliyorlar. Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde bulunup cezasını çekeceğini düşünüyoruz. Şu anda iki bakanlık ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'deki okullarda birçok önlem alınacağının altını çizen Bakan Tekin, "Çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız, bünyesindeki güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

