Bakan Tekin duyurdu! Yeni kararlar 10 gün içinde yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi’ programında açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMA GÜVENEREK BU YOLCULUĞU YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretmenlerle beraber geliştirildiğini aktaran Bakan Tekin, "Bu işin sıkıntısını en ücra köşelerde çeken öğretmen arkadaşlarım var. Bu işin sıkıntısını en sıkıntılı ortamlarda çalışan öğretmen arkadaşlarıma güvenerek bu yolculuğu yürümek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İKİ, ALTI VE ONUNCU SINIFLAR DA EKLENEREK DEVAM EDECEK"

Modelin geçtiğimiz yıl okul öncesi, bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda başladığını hatırlatan Bakan Tekin, "Bu yıl iki, altı ve onuncu sınıflar da eklenerek devam edecek. Biz bütün bu süreçleri geliştirirken şunu da ifade ettik; düzeltilmesi gereken olabilir, düzeltilmesi gereken kısımlar varsa onlarla ilgili de Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın bu anlamda öğretmenlere açtığı alan hala aktif. Görüşlerinizi ifade ederseniz ona göre de revize etmiş olacağız" dedi. Maarif modeli çerçevesinde ilgili kurumların yıl içerisinde izleme ve değerlendirme faaliyet raporlarını hazırladıklarını bildiren Tekin, bu raporlar doğrultusunda revize gereken alanlarda düzenlemelerin yapılacağını ve yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI

Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce alınacak yeni kararların 10 gün içerisinde yayınlanacağını dile getiren Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta il müdürleri ile bir toplantımız var, orada da değerlendirme yapacağız. Bu serbest kıyafet uygulamasıyla ilgili konu ve bunun uygulamasındaki en azından şimdilik bize gelen sorunları tekrar hatırlamış olacağız çünkü bizim arzumuz şuydu; velilerimiz üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" ifadelerini kullandı.