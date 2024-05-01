Bakan Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi

01 May 2024 16:57 - Güncelleme : 01 May 2024 17:15

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

"İhtiyacımız olan kadro miktarını Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Önümüzdeki hafta Kabine sonrası açıklama yapılacak."

"BU NE AÇIĞA ALMADIR NE SÜRGÜNDÜR"

Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." dedi.

Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." ifadesini kullandı.