Bakan Tekin'den öğretmenler için taban maaş açıklaması: Sorunlarını çözeceğiz

26 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:37

Milyonlarca öğretmenin gözü kulağı Bakan Tekin'den gelecek haberde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, eğitim sendikalarıyla yaptıkları toplantıya ilişkin, "Toplantı saat gece 12'ye kadar sürdü. Kısa diyerek geçiştirmesinler. Kamuoyuna 'görüşmüyorlar' diye lanse edilmesinden rahatsızım." dedi.

"MÜZAKERELERİ YAPIYORUZ, SORUNLARINI DA ÇÖZECEĞİZ"

Bakan Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaşları konusunda ise "Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz." cevabını verdi.