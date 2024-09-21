Son dakika | Öğretmen ataması mülakat sonuçları kargaşası! Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler!

21 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:55

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sonuçlarının sisteme düşüp geri çekilmesiyle alakalı konuştu. Sonuçların yanlışlıkla açıldığını belirten Bakan Tekin "Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​ şu ifadeleri kullandı:

"Okul kayıt ücreti yasal değil. Bizim okullarımızda liselerimizde iki grup öğrencimiz var. 1. sınavla yerleşen öğrenci, 2.'si adrese dayalı kayıt olan. Bir okul müdürünün ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum deme lüksü yok. İlk ve ortaokullarda yine çocuklarımız elektronik ortamda adreslerine yakın okullara yerleştiriliyorlar. Kayıt hakkı olmayan okullarda veli bunu bir şekilde oraya kaydettirmek için farklı yöntemler deniyor olabilir. Kayıt hakkı olan birini kayıt etmeme gibi bir durum yok.

FRANSIZ OKULLARI TARTIŞMASI

Sadece Fransız okulları değil. Başka ülkelerin de okulları var. Yabancı öğrenci alabilecek bir okul statüsünde iken Türk öğrenciler alıyorlar. Türk öğrenci alacaksanız bizim mevzuatımıza uygun hale geleceksiniz. Yasal dayanak olması lazım. Biz uluslararası sözleşme yaparsak bu uygun hale gelir. Fransız büyükelçisiyle görüştük. 6 ay içerisinde bir sözleşmeyi hazır hale getireceklerini söylediler.

"SONUÇLAR YANLIŞLIKLA AÇILDI"

Öğretmen atama sonuçları yanlışlıkla açıldı. Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma​ başlatıldı"