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 | Selahattin Demirel

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi

Roman Eylem Planı kapsamında açılan Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet Töreni'ne İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Araştırmacı Yazar Fatih Çıtlak katıldı.

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Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 19:23

2021 yılında Roman Eylem Planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (Yetev)Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul protokolünün katılımıyla açılan proje Türk Müziği Okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, Bakan, Vali, ve TBMM danışmanları, Beyoğlu'ndaki okul müdürleri rehber öğretmenler ve velilerden oluşan davetlilerin katılımıyla icra edildi.

"BU OKULDAN DÜNYA ÇAPINDA MÜZİSYENLER YETİŞECEK"

Okul Müdürü Muhammed Kerem Öncel törenin açılış konuşmasında "Devletimizin çok büyük önem ve destek vererek açtığı bu okul dünya çapında güzel ahlaklı hanımefendi ve beyefendi müzisyenlerin yetişmesine vesile olacaktır. Açılmasına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ise yaptığı konuşmada Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarını tebrik ederek bu okulun müzik ve kültür dünyamıza pek çok müzisyen ve sanatkar kazandıracağına inandığını ve Roman vatandaşlara her zaman destek vereceğini söyledi.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak Hoca da öğrencilerle ailelerini tebrik ederek dede, baba ve torun müzisyenlerle bir ilahi söyledi.

Program protokol tarafından mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

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