Eğitim
BİLSEM sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! BİLSEM ön değerlendirme sonuçları meb.gov.tr açıklandı mı?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nefesler tutuldu. İlkokul 1,2,3. sınıflarda eğitim gören ve öğrencilerin yetenekli olduğu alanlara yönlendirilmesinin önünü açan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanan takvime göre 3 Temmuz’da belli olacak. MEB tarafından ön değerlendirme uygulamaları ise 15-20 Şubat tarihlerinde yurt genelinde düzenlendi. BİLSEM sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle beraber sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimini daha önce duyurmuştu. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı…

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Şubat’ta tamamlanan ön değerlendirmelerin ardından sonuçlar belli oluyor. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin duyurulmasının ardından itiraz süreci başlayacak. Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrenciler için önce randevular oluşturulacak ve sınav giriş belgeleri ise e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bireysel değerlendirmelerin ardından ise kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih…

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olup, adaylar sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek ve itiraz süreci ile bireysel değerlendirme aşamaları devam edecek.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.
Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM tarafından ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık-20 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. BİLSEM sonuçları, açıklanan takvime göre 27 Şubat tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar paylaşıldıktan sonra ön değerlendirme uygulamalarına itirazlar 2-6 Mart tarihlerinde alınacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. BİLSEM sınav sonuçları .gov.tr adresinden duyurulacak. Aileler ve öğrenciler sonuçlara öğrencinin doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası üzerinden ulaşılabilecek.

MEB BİLSEM 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak. Bireysel değerlendirme öncesinde sınav merkezi tercihleri yapılacak ve adayların sınav giriş belgeleri ilan edilecek. BİLSEM tarafından açıklanan bu yılın takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin açıklanması 27 Şubat 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazların değerlendirilmesi 09-13 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin giriş belgelerinin açıklanması 30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 6 Nisan-19 Haziran 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 3 Temmuz 2026

#meb
#Eğitim Takvimi
#Bİlsem Sonuçları
#Bİlsem Ön Değerlendirme
#Bİlsem Bireysel Değerlendirme
#Eğitim
