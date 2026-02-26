Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları adayların gündeminde yer alıyor. İlkokulda okuyan yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla uygulanan BİLSEM programının uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Uygulamaların sona ermesinin ardından BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte BİLSEM sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. İşte BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haber Merkezi
26.02.2026
15:13
26.02.2026
15:13

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı adayların gündeminde yer alıyor. 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirdi. Ön değerlendirme uygulamalarının ardından ise sınava katılmaya hak kazanacak öğrencileri belirlemek için değerlendirme süreci başladı. Öğrenciler ve veliler tarafından BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

BİLSEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde duyurulacak. Ön değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından bireysel değerlendirmeye katılacak olan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sürecine hak kazanan öğrenciler ise sınav giriş belgelerine 30 Mart 2026 tarihinde erişim sağlayabilecek. Adaylar, belgelerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrencilere mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. BİLSEM sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak. aileler ve öğrenciler sonuçlara öğrencilerin bilgilerini girerek erişim sağlayabilecek. BİLSEM 2026 eğitim öğretim yılı takvimi ise şöyle:

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin açıklanması 27 Şubat 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazların değerlendirilmesi 09-13 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin giriş belgelerinin açıklanması 30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 6 Nisan-19 Haziran 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 3 Temmuz 2026

#meb
#sınav takvimi
#Bİlsem Sonuçları
#Öğrenci Değerlendirme
#2026 Sınav
#Eğitim
