Bitcoin'de Yarılanma (Halving) gerçekleşti ama fiyatlar yükselmedi! İşte BTC'nin sıçramama nedeni

28 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 12:03

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Kripto para birimi Bitcoin fiyatı 19 Nisan'da (en son yarılanmanın tarihi) 65.481 dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı o zamandan beri durgunlaştı ve16 Temmuz itibarıyla hafif düştü. Yarılanma gerçekleşti, ancak birçok kişinin beklediği fiyat artışı gerçekleşmedi. BTC'nin nisan ayındaki beklentileri yansıtmamasının bazı nedenleri belli oldu.

BİTCOİN YARILANMASI (HALVİNG) GERÇEKLEŞTİ

Her 10 dakikada bir madenciler belirli miktarda altın veya bu durumda Bitcoin çıkarırlar. Yarılanma, madencilerin çıkardığı altın miktarını yarıya indiren önceden programlanmış bir olaydır.

19 Nisan'dan önce, Bitcoin madencileri , çözdükleri her problem için 6,25 bitcoin alırdı. Şimdi ise 3,125 bitcoin alıyorlar. Bu, Bitcoin dünyasında yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşir.

Amacı ise 21 milyonla sınırlı olan Bitcoin'in toplam arzını kontrol etmek. Yarılanma, değerli metallerin kıtlığını taklit ederek yeni coin'lerin yavaş ve istikrarlı bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlar. Bitcoin'e olan talep sabit kalırsa veya arz kısıtlanırken artarsa, Bitcoin başına fiyat yükselebilir.

DAHA ÖNCEKİ YARILANMALARDA BİTCOİN YÜKSELDİ

Nisan ayındaki yarılanmadan önce üç yarılanma gerçekleşti: 2012, 2016 ve 2020. Bitcoin satın alan ve yarılanma olayından sonra sekiz ila 10 ay boyunca elinde tutan yatırımcılar önemli pozitif getiriler elde ettiler.

2020 yarılanması, olayın ardından Bitcoin'in değerindeki en dramatik artışı gördü. Yarılanmanın gerçekleştiği 10 Mayıs 2020'de Bitcoin 8.628 dolardı ve yıl sonunda BTC 28.888 dolara ulaştı.

Bitcoin'in 2024 yarılanmasından sonraki şu anki zayıf fiyat performansının nedenleri analiz edildi.

BTC NEDEN YÜKSELMİYOR?

İşte Bitcoin'in henüz yükselişe geçmemiş olmasının olası nedenleri.

Yarılanma gerçekleşmeden önce 2024'ün başlarında önemli bir gelişme olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) sonunda Ocak ayında ilk Bitcoin spot ETF'lerini onayladı.

Uzun zamandır beklenen bu düzenleyici yeşil ışık, birçok kişi tarafından Bitcoin'in ana akım yatırımcıların gözünde meşrulaştırılmasına yönelik büyük bir adım olarak görüldü.

Borsa yatırım fonunun beklentisi, ETF'nin 10 Ocak'ta onaylanmasından önce ve sonra bir satın alma çılgınlığını tetikledi . Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım'dan 10 Ocak'a kadar yüzde 31,5 arttı.

ETF'nin geleneksel aracılık hesapları aracılığıyla işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin, 10 Ocak ile 13 Mart arasında bir başka büyük fiyat artışı yaşadı ve kripto para birimi 73.835 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında yüzde 50 daha arttı.

Başka bir deyişle, yarılanmanın Bitcoin'i yeni zirvelere taşıyacağına inanan yatırımcılar, öncesinde yoğun bir şekilde satın aldılar. Yarılanma gelip geçtikten sonra, kenarda bekleyen bazı yatırımcılar nakite çekti ve bu da bir fiyat düzeltmesine yol açtı.

ETF onayının neden olduğu fiyat artışı ve yarılanma beklentisi, Bitcoin'in birçok kişinin beklediği dramatik yükselişi yaşayamamasının temel nedeni olarak gösterildi.