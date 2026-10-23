Bu hafta sonu sınav var mı, 24-25 Ekim'de hangi sınavlar yapılacak? Soruları, sınava katılacak adaylar ve sınav merkezlerinin çevresinde oluşabilecek yoğunluğu takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ekim ayının son hafta sonunda cumartesi günü 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), pazar günü ise 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. Peki, hafta sonu sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte 24-25 Ekim 2026 sınav takvimi…

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HABERİN ÖZETİ Bu hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Ekim 2026 hangi sınavlar yapılacak? KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta?.ş. Bu hafta sonunda 24-25 Ekim tarihlerinde iki önemli sınav yapılacak. 24 Ekim Cumartesi günü 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) saat 10.00'da başlayacak. 25 Ekim Pazar günü 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından saat 10.15'te başlatılacak ve 130 dakika sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavına saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. 2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

24-25 Ekim 2026 tarihlerinde iki önemli sınav yapılacak. 24 Ekim Cumartesi günü 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı uygulanacak. 25 Ekim Pazar günü ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı düzenlenecek.

Sınavlara katılacak adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve saat bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

24 EKİM CUMARTESİ HANGİ SINAV VAR?

24 Ekim 2026 Cumartesi günü 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki özel güvenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak.

Özel güvenlik görevlisi olmak veya yenileme eğitimi sınavına katılmak isteyen adayların sınav öncesinde gerekli belgelerini hazırlamaları ve sınav yerlerinde belirtilen kurallara uymaları gerekiyor.

25 EKİM PAZAR HANGİ SINAV VAR?

25 Ekim 2026 Pazar günü 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınav, ÖSYM tarafından saat 10.15'te başlatılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. ÖSYM kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav binalarında zamanında hazır bulunmaları önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, sınav puanlarını kullanarak tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin duyuruları takip edebilecek.

24-25 EKİM 2026 HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ

24-25 Ekim 2026 hafta sonu sınav takvimi şöyle:

24 Ekim 2026 Cumartesi: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) – saat 10.00

25 Ekim 2026 Pazar: 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı – saat 10.15

Adayların sınavlarla ilgili olası güncellemeler için ilgili kurumların resmî duyurularını takip etmeleri gerekiyor.