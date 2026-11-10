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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:19

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bugün yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında ve diğer resmi devlet dairelerinde saat 9’u, 5 geçe siren sesi çalacak ve Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saatte saygı duruşunda bulunacak. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, bankalar, okullar, üniversiteler ve diğer birçok yer kapalı oluyor. Resmi tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile belirleniyor. 2027 yılında 21 Mart Nevruz’un da resmi tatil olması için adımlar atılacak. 10 Kasım sebebiyle vatandaşlar ise açık ve kapalı olacak yerleri merak ediyor. Peki 10 Kasım okullar, üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, bankalar ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:19


Türk milletinin yol göstericisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği tarih olan 10 Kasım ulusal bir yas günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yıl ebediyete intikalinin 88. yıldönümü olurken birçok il ve ilçede çeşitli anma etkinlikleri ve törenler düzenlenecek. 10 Kasım Salı günü çelenk sunma töreni Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda yapılırken 09.30’da ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Atatürk resimleri sergisi ziyaret edilebilecek. 12.25’te ise Bezmialem Valide Sultan Camii’nde mevlit ve dua programı yapılacak. Salı günü kamu kurumlarında işlemleri olan vatandaşlar ise açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ülkemizde 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, üniversiteler, kreşler, eczaneler, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, 10 Kasım’da açık olacak yerlerin listesi…

10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yanlış bilinenin aksine, 10 Kasım Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile resmi tatil kapsamında değildir. 10 Kasım günü okullar normal eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecek. Okullarda çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Anma törenlerinin saati okul yönetimleri tarafından öğrencilere ayrıca bildirilecek.

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

10 KASIM ÜNİVERSİTELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Yükseköğrenim Kurumları özerk yapıda olduğu için sadece resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle üniversitelerin kapalı olmasını ilgili üniversitenin rektörlüğü tarafından karar veriliyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde üniversitelerde dersler işlenmeye devam edecek.

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

YARIN (10 KASIM) ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

10 Kasım Salı günü eczaneler normal çalışma düzeninde açık olmaya devam edecek. Eczaneler sabah saat 09.00’dan itibaren açık olurken saat 19.00 itibariyle kapanacak. Kapanış saatinden sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

10 KASIM SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

10 Kasım Salı günü resmi tatil olmadığından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Ing Bank ve diğer tüm bankalar açık olacak. Bankaların çalışma günlerine göre hareket eden Borsa İstanbul’da da benzer şekilde 10 Kasım Salı günü borsada işlem yapılabilecek.

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

YARIN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık kurumlarından olan hastaneler ve sağlık ocakları, tüm gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Hastaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve eczaneler sadece resmi tatil günleri hizmet vermiyor. Dolayısıyla 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim tarihleri dışında sağlık kurumları açık olacak.

Bugün (10 Kasım) okullar üniversiteler, kreşler, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

RESMİ TATİL GÜNLERİ HANGİLERİ?

1 Ocak 2027 Cuma – Yılbaşı
8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arifesi – yarım gün
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
15 Mayıs 2027 Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi – yarım gün
16 Mayıs 2027 Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Mayıs 2027 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Mayıs 2027 Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Mayıs 2027 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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