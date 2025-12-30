Bugün (30) Aralık okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil oldu? 30 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçeler

30 Aralık’ta kar tatili olan il ve ilçeler tek tek belli oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre Güneydoğu ve Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplam 25 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Salı günü ise bazı bölgelerde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle bazı illerde köy yollarına ulaşım kapanırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor. MGM’den yapılan uyarılarda ise vatandaşların don olaylarına karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Okullarla ilgili valilikler peş peşe alınan kararları açıklıyor. Peki 30 Aralık okullar tatil mi oldu? İşte, Türkiye genelinde il ve ilçe bazlı alınan kararlar…

BUGÜN (30 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ 2025?

30 Aralık Salı günü bazı illerde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji’den yapılan genel durum değerlendirmesinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 5-15 cm, Mardin, Şırnak, Hakkari’de ise 15-25 cm arasında kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz’de ise Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleriyle birlikte Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı bekleniyor.

30 Aralık Salı günü okulların durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Batman ve Bolu, Van, Kastamonu, Zonguldak, Elazığ, Hakkari, Artvin (Şavşat), Düzce (Kaynaşlı-Yığılca) Sinop (Türkeli-Avancık - Erfelek, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede) Çankırı (Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçeleri) ve Bingöl'de Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi.

Malazgirt, Varto ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

ŞIRNAK: Merkez, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap, İdil ilçesi (köy okulları)

BOLU: Tüm ilçelerde İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verildi.

SİİRT: İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

BATMAN: 30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.

HAFTANIN İLK GÜNÜ 25 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken illerden kar tatili haberleri peş peşe geldi. 29 Aralık Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verdi.

Bolu, Şırnak, Kastamonu, Van, Bolu, Düzce, Aksaray, Yozgat,Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Sinop, Ağrı, Mardin, Çankırı, Bingöl, Kırşehir, Şanlıurfa, Tokat, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Batman gibi illerin ilçelerinde veya merkezlerinde okullar tatil oldu.

BAZI PERSONELLERDE 30 ARALIK’TA İZİNLİ

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada 30 Aralık Salı günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitimlere ara verildiğini duyurdu. Motorlu taşıt sürücü kursları, Kur’an kurslarının yanı sıra kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacak.