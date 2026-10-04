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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:20

Bugün hangi sınav var? KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bugün hangi sınav var? 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak sınavlar merak edilirken, ÖSYM takvimine göre bugün KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girecek binlerce aday, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınav süresini ve sınav binasına giriş için son saati araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Bugün hangi sınav var? KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:20

4 Ekim 2026 Pazar günü tarafından uygulanacak sınavın ne olduğu merak ediliyor. 4 Ekim Pazar günü oturumu yapılacak., sınava katılacak adaylar da oturumun başlama ve bitiş saatini araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek ve adaylar saat kaça kadar sınav binalarına alınacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü Ön Lisans sınavı yapılacak. Türkiye'nin 81 ili ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınav için adayların sınav giriş belgeleri daha önce erişime açıldı. KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınav günü sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda hazır bulunması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınav güvenliği kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde sınav saatinden önce hazır bulunmaları önem taşıyor. Sınav giriş belgesinde adayların sınava gireceği bina, salon ve gerekli diğer bilgiler yer alıyor.

Bugün hangi sınav var? KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara toplam 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın 12.25'te sona ermesi bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Toplam: 120 soru
Sınav süresi: 130 dakika Adaylar, kendilerine verilen 130 dakikalık süre içerisinde toplam 120 soruyu cevaplayacak.

Bugün hangi sınav var? KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sınava girecek adayların sınavdan önce belgelerinde belirtilen sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
 

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#ankara
#lefkoşa
#ÖSYM
#KPSS
#kpss ön lisans
#Eğitim
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