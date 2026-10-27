Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da 27-28 Ekim'de okullar tatil mi? Valilik açıklaması ve hava durumu

İstanbul’da 27 Ekim 2026 Salı günü beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle gözler okullarla ilgili alınacak karara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki, 27 Ekim Salı İstanbul’da okullar tatil mi, bugün eğitim öğretime ara verildi mi? 28 Ekim'de hava durumu nasıl? İşte İstanbul’da okulların tatil durumuna ilişkin son gelişmeler ve 27 Ekim hava durumu tahmini.

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, 27 EKİM SALI?

İstanbul’da 27 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapılırken eğitim öğretime ara verildiğine dair bir karar duyurulmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kentte beklenen yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Açıklamada, 26 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Ekim Salı sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi.

Yağış miktarının İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması beklenirken Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile’de metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Kuvvetli yağışların salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Ayrıca kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği, zaman zaman ise 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ifade edildi.

Valilik, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

27 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul’da 27 Ekim Salı günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışların, salı sabahından itibaren şiddetini artıracağı öngörülüyor.

Sabah saatlerinden akşama kadar sürmesi beklenen yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da gün içerisinde hava sıcaklığının 13 ila 15 derece arasında seyretmesi beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında kalacağı bildirildi.

Özellikle kuvvetli yağış beklenen ilçelerde yaşayan vatandaşların ani su baskınları, yollarda oluşabilecek su birikintileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

28 EKİM'DE YAĞIŞ VAR MI?

28 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de çok sayıda noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı hava görülecek. Böylece hafta ortasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor.