Eğitim
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Bursluluk Sınavı 2026 başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri de netleşti. Peki, İOKBS bursluluk Sınavı 2026 başvuruları ne zaman?

Bursluluk Sınavı 2026 başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenecek bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları çerçevesinde uygulanacak.

Bursluluk Sınavı 2026 başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak sınava başvurular, 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları www..gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.

Bursluluk Sınavı 2026 başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı

İOKBS NE ZAMAN?

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Bursluluk sınavına hangi sınıf düzeyleri başvurabilecek?
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.
