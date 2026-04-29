Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İOKBS sonuçları için geri sayım başladı

İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. 26 Nisan’da gerçekleştirilen 2026 İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler ve veliler sonuç sürecine odaklandı. 80 sorudan oluşan sınavın değerlendirme aşamaları, puan hesaplama yöntemi ve sonuçların hangi platform üzerinden duyurulacağı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimi doğrultusunda sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sonuçları ve sınav değerlendirmesi ile ilgili detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 22:46

2026 yılı , binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından değerlendirme süreci ve sonuçların ilanına ilişkin detaylar gündemde yer alıyor. İOKBS sınav değerlendirmesine ilişkin tüm detayları ayrıntılı olarak belli oldu. İşte bursluluk sonuçları ile ilgili ayrıntılar…

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan merkezi sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, sınav sonuç belgelerine bu sistem aracılığıyla ulaşabilecek ve puan bilgilerini resmi platform üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bireysel sonuç belgeleri de aynı ekran üzerinden erişime açılacak.

Sonuç sorgulama ekranı, sınava katılan tüm adayların puanlarını ve değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebileceği şekilde hazırlanacak. Bu sistem aracılığıyla öğrenciler, sınav performanslarına ilişkin tüm verilere ulaşabilecek ve değerlendirme sonucunda elde edilen puanlarını detaylı şekilde inceleyebilecek.

BURSLULUK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınav değerlendirme süreci, optik okuyucu ile cevap kağıtlarının okutulmasıyla başlayacak. Her öğrencinin doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı belirlenecek ve yanlış cevapların üçte biri doğru cevaplardan çıkarılarak ham puanlar hesaplanacak. Bu işlem sonucunda her öğrenci için dört ayrı ham puan elde edilecek ve bu puanlar üzerinden değerlendirme süreci ilerleyecek.

Elde edilen ham puanların ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandıktan sonra standart puanlar oluşturulacak. Bu puanlar belirli katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlara dönüştürülecek ve tüm testlerin toplamı alınarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan belirlenecek. Değerlendirme sırasında hatalı olduğu belirlenen soruların doğru cevapları dikkate alınacak, iptal edilen sorular ise puanlama dışı bırakılarak kalan sorular üzerinden yeniden hesaplama yapılacak.

İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınava katılan öğrenciler, belirtilen tarihte sonuçlarını resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, elde ettikleri puanlara göre bursluluk durumlarını da öğrenme imkanı bulacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte değerlendirme sürecine ilişkin tüm işlemler tamamlanmış olacak ve sonuç belgeleri erişime açılacak.

