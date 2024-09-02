Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması! Yeni yol haritası belli oluyor

02 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.Cari açığın OVP tahmininden çok daha hızlı düştüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

YILMAZ'DAN OVP AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını yorumladı.

Yeni yol haritası içeren güncellenmiş Orta Vadeli Programın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"2023 yılı kapsamında GSYH verileri de yukarı yönlü güncellenmiş olup yüzde 5,1 oranında reel büyümeyle milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aşarken, kişi başına düşen milli gelirimiz bir önceki yıla göre 2.584 dolar artarak 13 bin 243 dolara ulaşarak OVP hedefimizin üzerinde gerçekleşti.

2024 yılı ikinci çeyreği büyümesinde, sıkı para ve maliye politikalarının gecikmeli etkilerine ek olarak sanayi üretiminde ve ihracat performansındaki zayıflamaya neden olan takvim ve köprü günü etkilerinin devreye girdiği değerlendirilmektedir."

OVP YAKIN ZAMANDA DUYURULACAK

"Tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarımıza devam edeceğiz.

Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi güçlendirerek vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulayacağız.

Bu kapsamda hedeflerimize ulaşacağımız yol haritamızı içeren güncellenmiş Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız"