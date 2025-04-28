Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atama müjdesini verdi! Bakan Tekin'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada engelli öğretmen atamasının müjdesini verdi. Erdoğan, "Sözlerime son vermeden önce inşallah cumartesi günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın bu müjdesini milletle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MAARİF AİLEMİZE HAYIRLI OLSUN"

"Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun."