Demiroğlu Bilim Üniversitesi 18. yıl mezuniyet törenini gerçekleştirdi

16 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 18:36

Türkiye’nin ilk sağlık üniversitesi olan Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 18. mezuniyet törenini Silivri Sağlık Kampüsü’nde düzenledi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu burada yaptığı konuşmada, "Sağlık alanında nitelikli bireyler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. 35 yıllık Florence Nightingale tecrübemizle, öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı. Mezuniyet coşkusu bahar şenliği ile devam etti, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Bezmialem'de keyifli diploma töreni! Mezuniyet ve mili maç heyecanını bir arada yaşadılar

Bezmialem'de keyifli diploma töreni! Mezuniyet ve mili maç heyecanını bir arada yaşadılar

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 18. mezuniyet törenini Silivri Sağlık Kampüsü’nde düzenledi. Törene, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi katıldı. Tıp Fakültesi başta olmak üzere çeşitli bölümlerden mezun olan toplam 792 öğrenci diplomalarını alarak meslek hayatlarına adım attı.

CEMŞİD DEMİROĞLU: 'NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu, “Sağlık alanında nitelikli bireyler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. 35 yıllık Florence Nightingale tecrübemizle, öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demiroğlu, 1963 yılında İstanbul’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında dereceyle mezun olmuştur. Kardiyoloji uzmanlığını Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde tamamlamış, Arizona Heart Institute ve Londra St. Thomas Hastanesi’nde uluslararası deneyim kazanmıştır. 2002’den bu yana Florence Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 43 makalesi ve 55 bilimsel bildirisi bulunmaktadır.

MEZUNİYET COŞKUSU BAHAR ŞENLİĞİ İLE DEVAM ETTİ

Mezuniyet töreninin ardından, Florence Nightingale Hastaneleri ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bahar şenliği de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle dolu geçen şenlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.