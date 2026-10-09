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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:30

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP sonuçları 2026, teknoloji atölyelerinde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci ve veli tarafından takip ediliyor. DENEYAP 3 aşama sonuçları ve 2. aşama sonuçları merakla bekleniyor! DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci kapsamında ilk aşama olan E-Sınavı ve ardından Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, 20 Eylül 2026 Pazar günü Uygulama Sınavı'na katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde, 114 merkezde eş zamanlı düzenlenen sınavda lise ve ortaokul grupları için iki farklı seans uygulandı. Uygulama Sınavı'na katılan 49 bin 52 aday, değerlendirme sürecinin ardından kontenjan dahilinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilmek için bekliyor. 2026 DENEYAP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DENEYAP uygulama sınavı ile ilgili detaylar belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:30

DENEYAP sınav sonuçları 2026, Uygulama Sınavı'na katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İki yılda bir düzenlenen Öğrenci Seçme Süreci'nde önceki aşamaları geçen 49 bin 52 aday, eylül ayında gerçekleştirilen uygulama sınavında projelerini jüri üyelerine sundu. Öğrenciler, kendilerine sınav salonunda açıklanan tema doğrultusunda özgün fikirlerini projeye dönüştürerek teknik bilgilerini kullanma ve çalışmalarını anlatma becerileri üzerinden değerlendiriliyor. DENEYAP sonuçlarını bekleyen adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sonuçların hangi internet adresinden öğrenileceğini ve sınavı kazandıktan sonra kayıt sürecinde neler yapılması gerektiğini araştırıyor. DENEYAP sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

DENEYAP SINAV SONUÇLARI 2026

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 Öğrenci Seçme Süreci kapsamında Uygulama Sınavı, 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilindeki 114 sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınava, önceki aşamaları başarıyla tamamlayan 49 bin 52 aday katıldı. Ortaokul ve lise grupları için iki farklı seansta yapılan sınavda öğrenciler, kendilerine verilen tema doğrultusunda proje tasarlayarak çalışmalarını jüri üyelerine sundu.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler ve velileri, değerlendirme sürecine ilişkin duyuruları takip ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz kesin bir gün belirtilmedi. Adaylar, sonuç durumlarını öğrenmek için DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin resmi internet adresi olan www.deneyap.org üzerinden yapılacak duyuruları takip edebilecek. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacak.

Uygulama Sınavı'nın değerlendirme sürecinde öğrencilerin yalnızca proje tasarımı değil, farklı becerileri de dikkate alınıyor. Adayların kendilerini ifade edebilme, özgün düşünme, projeye yenilik katabilme ve sınav konusu hakkında bilgi sahibi olma gibi özellikleri jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından kontenjan dahilinde kabul edilecek adaylar, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanacak.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

DENEYAP sonuçları 2026 için kesin açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. 20 Eylül 2026 tarihinde yapılan Uygulama Sınavı'nın ardından adaylar, sonuçların ilan edilmesini beklemeye başladı. Sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor ancak adayların kesin tarih için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. E-Sınav aşamasını başarıyla geçen ve Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama sürecini tamamlayan öğrenciler, Uygulama Sınavı'na katılmaya hak kazanıyor. Son aşamada adaylar, kendilerine sunulan tema doğrultusunda proje hazırlıyor ve çalışmalarını belirlenen süre içerisinde jüri üyelerine anlatıyor. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan ve kontenjan dahilinde kabul edilen öğrenciler, teknoloji atölyelerinde eğitim almaya başlayabilecek.

Adaylar, DENEYAP sınav sonuçlarını www.deneyap.org adresinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından atölyelere kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili bilgilere de aynı internet adresinden ulaşılabilecek. Sınav sonucunu bekleyen öğrencilerin, sonuç duyurusu ve kayıt sürecine ilişkin açıklamaları resmî kaynak üzerinden takip etmesi gerekiyor.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP 2026 SINAV SONUÇLARI SONRASI NE OLACAK?

DENEYAP Uygulama Sınavı'nın ardından değerlendirmeyi başarıyla geçen ve atölye kontenjanlarına kabul edilen öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma fırsatına sahip olacak. Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Böylece seçilen adaylar, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde üç yıl sürecek eğitim programına dahil olabilecek.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ve sonraki aşamalar hakkında bilgi almak için www.deneyap.org adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Atölye kayıtlarına ilişkin ihtiyaç duyulan bilgiler, internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sonuçlarını kontrol etmelerinin ardından kayıt sürecine ilişkin duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı () bünyesinde Temmuz 2017'de, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İlk 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak , Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında iş birliği yapıldı. Program kapsamında gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Deneyap
#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
#T3 Vakfı
#Uygulama Sınavı
#Öğrenci Seçme Süreci
#Deneyap Teknoloji Atölyeleri
#Eğitim
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