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 | Suat Vilgen

Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, okula devamsızlık sorununun önüne geçmek için düğmeye bastı. Öğrenci, aile ve öğretmen üçgenini kapsayan yeni sistem, 17 pilot ilde devreye alınacak. İstanbul ve İzmir’de ise bölgeye özel modeller uygulanacak.

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Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:02

Eğitimde fırsat eşitliğini tehdit eden en büyük sorunlardan biri olan devamsızlıkla mücadele için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sahaya indi. Okula devam oranlarını artırmak, öğrencileri yeniden kazanmak ve ailelerle daha yakın bir ilişki kurmak adına yeni bir model geliştirildi. Bu model, yalnızca öğrencileri değil, aynı zamanda aileleri ve öğretmenleri de kapsayan bütüncül bir yapıya sahip.

Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti

17 PİLOT İL BELİRLENDİ

Yeni uygulama kapsamında Türkiye genelinde 17 pilot il seçildi. Bu illerde okul devamsızlığı oranları analiz edilerek, öğrenci davranışlarına ve sosyoekonomik koşullara özel stratejiler geliştirilecek. Amaç, hem öğrencilerin okulda kalmasını sağlamak hem de öğretmenlerin ve ailelerin sürece aktif katılımını teşvik etmek.

Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti

HER İLE ÖZGÜ UYGULAMA MODELİ

MEB yetkilileri, devamsızlık sorununun her bölgede farklı nedenlere dayandığını belirterek, “tek tip” bir modelin işe yaramayacağını vurguladı. Bu nedenle her ilde yerel dinamikler dikkate alınacak. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde, göç, ulaşım ve sosyal çevre gibi etkenler ön planda olacak. Bu iller için farklı ve daha detaylı programlar hazırlandı.

Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti
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AİLELER VE ÖĞRETMENLER AKTİF ROL ALACAK

Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri ise ailelerle kurulacak güçlü bağ. Devamsızlık riski taşıyan öğrenciler için rehber öğretmenler, ailelerle birebir görüşmeler yapacak. Ayrıca, okul yönetimleriyle aileler arasında düzenli iletişim kanalları kurulacak. Öğretmenlerin ise öğrenci yoklamalarındaki gözlemleri raporlanarak sisteme dahil edilecek.

Devamsız öğrenci kalmayacak! Bakanlık harekete geçti
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EĞİTİMDEN KOPUŞ ÖNLENECEK

Bakanlık kaynakları, bu modelle devamsızlığın sadece cezai yaptırımlarla değil, sosyal destek ve yönlendirmeyle azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimden tamamen kopma riski taşıyan öğrencilerin yeniden kazanılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#devamsızlık
#Eğitim
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