DGS ek tercih kontenjanları 2026 ve 4 yıllık üniversite taban puanları! DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek bölümler açıklandı. DGS tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ebraber gerçekleştirilecek. Örneğin Acil Bakım Teknikerliği, Adli Tıp, Ağız ve Diş Sağlığı, Ambulans ve Acil Bakım gibi 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler gibi 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarına göre 103 bin aday merkezi yerleştirmede tercih yaparken boş kalan kontenjan sayısı ise toplam 15 bin 783 olmuştu. Bu kontenjanların üzerine kayıt yaptırılmayan bölümler eklendi. Peki DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, DGS ek tercih kontenjanları listesi…

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI 2026

ÖSYM tarafından yayınlanan DGS ek yerleştirme kılavuzuyla beraber adayların tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümler listelendi. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlar, üniversite taban puanları ve boş kontenjanları dikkate alarak tercihlerini 15-22 Ekim tarihleri arasında yapacak.

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI 2026

ÖSYM’nin merkezi yerleştirme sonuçlarıyla beraber üniversitelerin taban puanları da belli olmuştu. Örgün eğitimde toplam 5 bin 7 kontenjan boş kalırken açıköğretimdeki kontenjan sayısı ise 10 bin 690 oldu. DGS ek tercih taban puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. DGS yerleştirmelerinde taban puan şartı aranmıyor.

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

DGS ek tercih kılavuzu yayımlanırken bireysel olarak tercih işlemleri 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber tercih işlemlerini osym.gov.tr adresinden yapabilecek. DGS tercihlerinde adayların en fazla 30 tercih hakkı varken kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU

Ek yerleştirme için tercih ücreti 170,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatıracaklardır

