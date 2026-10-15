DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2026 ek tercih sorgulama ekranı ais.osym.gov.tr

2026 DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı adayların gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak ek tercih duyurusuna çevirdi. 2 yıllık öğrenim süreçlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanların durumunu ve ek tercih döneminde hangi üniversitelerin öğrenci kabul edeceğini araştırmaya başladı. Peki DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

DGS 2026 EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Yüksek Öğretim Programlarına yerleşen adaylar 14-18 Eylül 2026 tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamladı. Boş kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesinin ardından ek yerleştirme için kılavuz hazırlandı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



DGS ek tercih kılavuzu yayımlanırken bireysel olarak tercih işlemleri 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber tercih işlemlerini osym.gov.tr adresinden yapabilecek. DGS tercihlerinde adayların en fazla 30 tercih hakkı varken kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU

Ek yerleştirme için tercih ücreti 170,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yatıracaklardır

