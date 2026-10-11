DGS ne zaman 2027? DGS'ye kaç gün kaldı?

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet şartlarını sağlayacak adayların lisans eğitimine devam edebilmesine imkan tanıyan Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklar sürüyor. 2027 yılında DGS'ye girmeyi planlayan adaylar, sınav tarihinin yanı sıra başvuru ve sonuç açıklama takvimini de merak ediyor. Henüz resmi sınav takvimi yayımlanmadığı için adaylar önceki yılların uygulamalarını dikkate alarak tahmini tarihleri araştırıyor. İşte 2027 DGS sınav tarihi, başvuru süreci, sınav formatı ve geri sayım hakkında bilinmesi gerekenler.

DGS NE ZAMAN 2027?

2027 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) kesin tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Önceki yılların sınav takvimleri dikkate alınarak yapılan tahminlerde, sınavın 18 Temmuz 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ancak bu tarih resmi olarak doğrulanmış değil. Adayların sınav günüyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin yayımlayacağı 2027 sınav takvimini beklemesi gerekiyor.

DGS, ön lisans mezunlarının eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürmelerine yönelik geçiş sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Sınava katılmayı planlayan adayların yalnızca sınav tarihini değil, başvuru koşullarını, tercih dönemini ve geçiş yapılabilecek lisans programlarını da takip etmesi gerekiyor. Sınavın tarihi ve başvuru süreci kesinleştiğinde tüm planlamaların resmi takvime göre yapılması önem taşıyor.

DGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2027 DGS'nin 18 Temmuz 2027 Pazar günü yapılacağı varsayımına göre, 11 Ekim 2026 itibarıyla sınava 280 gün kaldı. Bu geri sayım, resmi olarak açıklanmış bir sınav tarihine değil, tahmini tarihe dayanıyor. ÖSYM'nin duyuracağı takvimde farklı bir tarih belirlenmesi halinde sınava kalan gün sayısı da değişecek.

Sınava hazırlanan adaylar, kalan süreyi verimli değerlendirmek için çalışma programlarını erkenden oluşturabiliyor. Sayısal ve sözel alanlardaki eksiklerin belirlenmesi, düzenli soru çözümü yapılması ve deneme sınavlarıyla gelişimin takip edilmesi hazırlık sürecinin temel aşamalarını oluşturuyor. Sınava kalan sürenin uzun olması, konuları aşamalı biçimde öğrenmek ve tekrarlar için zaman ayırmak açısından avantaj sağlayabiliyor.

2027 DGS TAHMİNİ TAKVİMİ

İşlem Tahmini tarih Başvuruların başlaması Mayıs 2027 Başvuruların sona ermesi Mayıs sonu veya Haziran 2027 Geç başvuru ÖSYM tarafından açıklanacak DGS sınav tarihi 18 Temmuz 2027 Pazar Sınav saati 10.15 (tahmini) Sınav sonuçlarının açıklanması Henüz belli değil Lisans programı tercihleri Henüz belli değil

Önemli: Tablodaki 2027 tarihleri tahminidir. Resmi başvuru, sınav, sonuç ve tercih tarihleri ÖSYM'nin 2027 sınav takvimi ve DGS kılavuzuyla kesinleşecektir.