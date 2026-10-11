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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:13

DGS ne zaman 2027? DGS'ye kaç gün kaldı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2027 sınav tarihi, başvuru dönemi ve sınav süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Ön lisans eğitimini lisans programına geçiş yaparak tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı yeni sınav takvimini bekliyor. Peki, 2027 DGS ne zaman yapılacak ve sınava kaç gün kaldı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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DGS ne zaman 2027? DGS'ye kaç gün kaldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:13

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet şartlarını sağlayacak adayların lisans eğitimine devam edebilmesine imkan tanıyan için hazırlıklar sürüyor. yılında 'ye girmeyi planlayan adaylar, sınav tarihinin yanı sıra başvuru ve sonuç açıklama takvimini de merak ediyor. Henüz resmi sınav takvimi yayımlanmadığı için adaylar önceki yılların uygulamalarını dikkate alarak tahmini tarihleri araştırıyor. İşte 2027 DGS sınav tarihi, başvuru süreci, sınav formatı ve geri sayım hakkında bilinmesi gerekenler.

DGS NE ZAMAN 2027?

2027 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) kesin tarihi henüz tarafından açıklanmadı. Önceki yılların sınav takvimleri dikkate alınarak yapılan tahminlerde, sınavın 18 Temmuz 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ancak bu tarih resmi olarak doğrulanmış değil. Adayların sınav günüyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin yayımlayacağı 2027 sınav takvimini beklemesi gerekiyor.

DGS ne zaman 2027? DGS'ye kaç gün kaldı?

DGS, ön lisans mezunlarının eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürmelerine yönelik geçiş sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Sınava katılmayı planlayan adayların yalnızca sınav tarihini değil, başvuru koşullarını, tercih dönemini ve geçiş yapılabilecek lisans programlarını da takip etmesi gerekiyor. Sınavın tarihi ve başvuru süreci kesinleştiğinde tüm planlamaların resmi takvime göre yapılması önem taşıyor.

DGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2027 DGS'nin 18 Temmuz 2027 Pazar günü yapılacağı varsayımına göre, 11 Ekim 2026 itibarıyla sınava 280 gün kaldı. Bu geri sayım, resmi olarak açıklanmış bir sınav tarihine değil, tahmini tarihe dayanıyor. ÖSYM'nin duyuracağı takvimde farklı bir tarih belirlenmesi halinde sınava kalan gün sayısı da değişecek.

DGS ne zaman 2027? DGS'ye kaç gün kaldı?

Sınava hazırlanan adaylar, kalan süreyi verimli değerlendirmek için çalışma programlarını erkenden oluşturabiliyor. Sayısal ve sözel alanlardaki eksiklerin belirlenmesi, düzenli soru çözümü yapılması ve deneme sınavlarıyla gelişimin takip edilmesi hazırlık sürecinin temel aşamalarını oluşturuyor. Sınava kalan sürenin uzun olması, konuları aşamalı biçimde öğrenmek ve tekrarlar için zaman ayırmak açısından avantaj sağlayabiliyor.

2027 DGS TAHMİNİ TAKVİMİ

İşlemTahmini tarih
Başvuruların başlamasıMayıs 2027
Başvuruların sona ermesiMayıs sonu veya Haziran 2027
Geç başvuruÖSYM tarafından açıklanacak
DGS sınav tarihi18 Temmuz 2027 Pazar
Sınav saati10.15 (tahmini)
Sınav sonuçlarının açıklanmasıHenüz belli değil
Lisans programı tercihleriHenüz belli değil

Önemli: Tablodaki 2027 tarihleri tahminidir. Resmi başvuru, sınav, sonuç ve tercih tarihleri ÖSYM'nin 2027 sınav takvimi ve DGS kılavuzuyla kesinleşecektir.

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#ÖSYM
#DGS
#2027
#Dikey Geçiş Sınavı
#Lisans Eğitimi
#2027 Dgs
#Eğitim
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