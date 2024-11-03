DMM'den 'yabancı uyruklu öğrenci' yalanlaması: Yüzde 10'u geçmiyor!

03 Kasım 2024 20:54 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 21:00

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar açıklandı ve Türk öğrencilerin kontenjanları düşürüldü” iddiasını yalanladı...

Son günlerde sosyal medya platformlarında yer alan, yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar nedeniyle Türk öğrencilerin kontenjanlarının düşürüldüğü yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde belirtilen kriterler doğrultusunda, yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlar, Türk öğrencilerin kontenjanlarının yüzde 10'unu geçmiyor. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının sadece kendi aralarında yarıştığı ve sınavların Türkçe dilinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu öğrencilerin Türkiye'de veya denklikli üniversitelerde tıp eğitimi almış olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, yabancı uyrukluların Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutularak, mesleki konuları anlayabilecek düzeyde Türkçe bildiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

“YÜZDE 10’U GEÇMİYOR”

DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar açıklandı ve Türk öğrencilerin kontenjanları düşürüldü” iddiası doğru değildir. 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği Türk öğrencilerine açılan kontenjanların yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açılmaktadır.

2024 ile 2023 yılları karşılaştırıldığında toplamda yüzde 21 oranında yabancı uyruklu kontenjanı azaltılmıştır. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencisi adayları sadece kendi aralarında yarışmakta ve mevzuat gereği kendilerine özgü açılan kontenjanlara başvurmaktadırlar. Sınav dili Türkçedir. Yabancı kökenli olup uzmanlık eğitimi kabul edilenlerde, Türkiye’de tıp eğitimi almış olmak veya YÖK’ün denklik verdiği üniversitelerde tıp eğitim almış olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada 'Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü" iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı hatırlatılarak, "2023 yılı ile karşılaştırıldığında 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Sağlık Bakanlığı olarak kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."