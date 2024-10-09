Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 500'de Türkiye'den 3 üniversite var

09 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:46

2025 yılının en iyi üniversiteleri Times Higher Education tarafından tek tek sıralandı. Oxford Üniversitesi, 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da listenin zirvesinde düşmezken ilk 500'e Türkiye'den 3 üniversite girebildi. En iyi Türk üniversiteleri ise Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu.

Times Higher Education (THE), 2025 yılı için dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 91 üniversiteyle Türkiye de en iyiler listesinde yer aldı. Dünyadaki 2 binden fazla kurumun yer aldığı sıralamada, ilk 1000’e 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı.

ZİRVE YİNE OXFORD'UN

9 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. Oxford’u, ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi​ takip etti. Stanford Üniversitesi ise geçen yılki 2’ncilik pozisyonundan 6’ncı sıraya geriledi. İlk 10 sırada, yine İngiltere ve ABD’den üniversiteler yer aldı.

TÜRKİYE'DEN 91 ÜNİVERSİTE LİSTEDE YER ALDI

Raporda Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısının artmasına rağmen genel sıralamalarda gerileme olduğuna dikkat çekildi. 2024'te 75 üniversite ile temsil edilen Türkiye, bu yıl yüzde 21 artışla 91 üniversiteyle listede yer aldı.

EN İYİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin en yüksek sırada yer alan üniversiteleri, geçen yıl olduğu gibi 351-400 bandındaki Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 501-600 aralığında yer alarak pozisyonunu korudu. 601-800 bandındaki Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri de sıralamalarını bu yıl da korudu.

İLERLEYEN VE GERİLEYEN ÜNİVERSİTELER

THE’nin raporuna göre, İnönü Üniversitesi geçen yılki 1.501+ bandından 1.001-1.200 bandına yükselerek şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi. Öte yandan, Fırat ve İstanbul Üniversiteleri, 1001-1200 bandından 1201-1500 bandına geriledi. Türkiye, araştırma ortamı, uluslararası görünüm, öğretim ve endüstri kalitesi açısından dünya ortalamasının altında kalsa da, 50’den fazla üniversitenin bulunduğu ‘büyük ülkeler’ kategorisinde, araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından en hızlı gelişen üçüncü ülke olarak öne çıktı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ KAÇINCI SIRADA?

ODTÜ: 351-400

Koç: 351-400

Sabancı: 351-400

İTÜ: 501-600

Bilkent: 601-800

Boğaziçi: 601-800

Bahçeşehir: 801-1000

Çankaya: 801-1000

Hacettepe: 801-1000

Kadir Has: 801-1000

Özyeğin: 801-1000

Yıldız Teknik: 801-1000