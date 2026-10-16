Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katılacağı 2026-DUS 2. Dönem sınavının tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre sınav 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Eylül ayında alınan başvurular ve 1 Ekim'de gerçekleştirilen geç başvuru süreci sona ererken adaylar sınav tarihine odaklandı. Peki, DUS 2. dönem 2026 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DUS 2. DÖNEM NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 2. Dönem), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Diş hekimliği mezunlarının uzmanlık eğitimi için katılacağı sınavın başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı.

Normal başvuru süresinde işlem yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru günü ise 1 Ekim 2026 oldu. Böylece 2026-DUS 2. Dönem başvuru süreci tamamlandı.

DUS 2026 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DUS 2. Dönem sınav sonuçlarının 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, uzmanlık eğitimi ve yerleştirme sürecine ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

DUS 2026 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

2026-DUS 2. Dönem sürecine ilişkin önemli tarihler şöyle:

Sınav tarihi: 1 Kasım 2026

Normal başvuru tarihleri: 16-24 Eylül 2026

Geç başvuru günü: 1 Ekim 2026

Sonuçların açıklanacağı tarih: 26 Kasım 2026

Başvuru ve geç başvuru tarihleri sona erdi. Adayların sınav öncesinde sınav giriş belgeleri ve uygulamaya ilişkin güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini kontrol etmeleri gerekiyor.

2026-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI DA 1 KASIM'DA YAPILACAK

ÖSYM'nin duyurusunda, 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) da 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacağı bildirildi.

DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına ilişkin başvuru koşulları, sınav kuralları ve diğer ayrıntılar ilgili ÖSYM başvuru kılavuzlarında yer alıyor. Adayların sınav süreciyle ilgili işlemlerinde bu kılavuzları esas almaları gerekiyor.

DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgesi ve sınavla ilgili duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi'ni takip edebilir. Sınav günü, sınav binası ve salon bilgileri gibi ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak belgelerde yer alacak.

Güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmî internet sitesi ziyaret edilebilir.