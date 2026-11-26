Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem sonuçları için adayların bekleyişi sona eriyor. ÖSYM tarafından bugün açıklanacak sınav sonuçlarının ardından diş hekimleri, uzmanlık eğitimi almak istedikleri üniversitelerin puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başlayacak. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarının önceki dönemlerdeki yerleştirme puanları adayların gündeminde yer alıyor. Uzmanlık tercihlerinde belirleyici olan bölümler arasında ağız, diş ve çene cerrahisi, ağız, diş ve çene radyolojisi, çocuk diş hekimliği, endodonti, oral patoloji, ortodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi ve restoratif diş tedavisi bulunuyor. Adaylar, bu alanlarda hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci kabul ettiğini ve önceki yerleştirmelerde oluşan en düşük puanları öğrenmek istiyor. 2026 DUS 2. dönem taban puanları ise sınav sonuçlarından farklı olarak tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu nedenle adayların güncel puanlarla birlikte geçmiş dönem verilerini de değerlendirmesi gerekiyor.
DUS AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 69.32 | Sıralama: 3
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 70.52 | Sıralama: 4
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 69.53 | Sıralama: 26
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 72.19 | Sıralama: 24
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 67.67 | Sıralama: 39
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 5 | Puan: 68.11 | Sıralama: 18
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 68.01 | Sıralama: 62
2025/1: Kontenjan: 6 | Puan: 67.18 | Sıralama: 121
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 70.76 | Sıralama: 53
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane)
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 67.97 | Sıralama: 21
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.72 | Sıralama: 78
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 69.49 | Sıralama: 89
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 66.55 | Sıralama: 87
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 67.36 | Sıralama: 36
2025/2: Kontenjan: 4 | Puan: 68.9 | Sıralama: 28
2025/1: Kontenjan: 5* | Puan: 67.97 | Sıralama: 77
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 70.76 | Sıralama: 52
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 67.31 | Sıralama: 38
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68.46 | Sıralama: 43
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 67.1 | Sıralama: 127
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 69.91 | Sıralama: 80
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 67.56 | Sıralama: 44
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.97 | Sıralama: 53
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.8 | Sıralama: 72
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.86 | Sıralama: 225
2024/2: Kontenjan: 5 | Puan: 68.95 | Sıralama: 109
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 67.43 | Sıralama: 51
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 66.86 | Sıralama: 55
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 66.5 | Sıralama: 159
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.46 | Sıralama: 265
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 66.6 | Sıralama: 259
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.75 | Sıralama: 131
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye)
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.79 | Sıralama: 65
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.8 | Sıralama: 73
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.3 | Sıralama: 293
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Ege Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.67 | Sıralama: 75
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.45 | Sıralama: 93
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.41 | Sıralama: 176
2024/2: Kontenjan: 5 | Puan: 67.13 | Sıralama: 218
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.88 | Sıralama: 125
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.58 | Sıralama: 81
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.29 | Sıralama: 102
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 66.21 | Sıralama: 194
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 68.95 | Sıralama: 110
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 68.07 | Sıralama: 29
DUS AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.14 | Sıralama: 411
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 61.56 | Sıralama: 913
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 59.12 | Sıralama: 994
Dokuz Eylül Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.32 | Sıralama: 599
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.45 | Sıralama: 908
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 60.35 | Sıralama: 771
Mersin Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.21 | Sıralama: 624
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.81 | Sıralama: 654
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 59.96 | Sıralama: 851
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.59 | Sıralama: 784
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.62 | Sıralama: 868
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.1 | Sıralama: 544
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 60.05 | Sıralama: 830
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.54 | Sıralama: 802
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.76 | Sıralama: 833
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.84 | Sıralama: 733
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 59.37 | Sıralama: 937
Kocaeli Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.39 | Sıralama: 848
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.53 | Sıralama: 276
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 61.13 | Sıralama: 999
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 59.11 | Sıralama: 996
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.34 | Sıralama: 858
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.04 | Sıralama: 444
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 59.93 | Sıralama: 853
Dicle Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.24 | Sıralama: 879
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.3 | Sıralama: 951
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 60.86 | Sıralama: 1048
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 59.34 | Sıralama: 947
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane)
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.21 | Sıralama: 882
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: -- | Sıralama: --
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.64 | Sıralama: 758
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 60.02 | Sıralama: 833
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.2 | Sıralama: 885
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 62.35 | Sıralama: 938
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 61.02 | Sıralama: 1017
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 58.49 | Sıralama: 1114
DUS ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 66.1 | Sıralama: 122
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.51 | Sıralama: 278
2025/1: Kontenjan: 5 | Puan: 66.13 | Sıralama: 204
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 67.38 | Sıralama: 200
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.89 | Sıralama: 197
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.86 | Sıralama: 142
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 66.8 | Sıralama: 134
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.29 | Sıralama: 188
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 66.82 | Sıralama: 239
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.63 | Sıralama: 137
Bahçeşehir Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.55 | Sıralama: 176
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Hacettepe Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.42 | Sıralama: 187
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.92 | Sıralama: 227
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.62 | Sıralama: 251
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 66.88 | Sıralama: 235
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.48 | Sıralama: 91
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.33 | Sıralama: 196
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 66.16 | Sıralama: 197
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 66.53 | Sıralama: 166
2024/2: Kontenjan: 8 | Puan: 67.9 | Sıralama: 167
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.22 | Sıralama: 168
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.91 | Sıralama: 258
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.87 | Sıralama: 240
2025/1: Kontenjan: 5 | Puan: 64.33 | Sıralama: 396
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 66.32 | Sıralama: 278
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.15 | Sıralama: 172
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.91 | Sıralama: 261
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.36 | Sıralama: 302
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 63.27 | Sıralama: 580
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.8 | Sıralama: 276
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.8 | Sıralama: 245
2025/1: Kontenjan: 5 | Puan: 64.02 | Sıralama: 451
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 66.64 | Sıralama: 254
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.39 | Sıralama: 152
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye)
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.78 | Sıralama: 284
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 64.59 | Sıralama: 452
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 63.8 | Sıralama: 493
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane)
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.77 | Sıralama: 285
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.42 | Sıralama: 294
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 64.2 | Sıralama: 415
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 66.16 | Sıralama: 293
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.03 | Sıralama: 270
DUS ENDODONTİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.69 | Sıralama: 302
2025/2: Kontenjan: 4 | Puan: 63.62 | Sıralama: 651
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 62.26 | Sıralama: 757
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.04 | Sıralama: 401
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 63.65 | Sıralama: 313
Ege Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.46 | Sıralama: 355
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.15 | Sıralama: 339
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.96 | Sıralama: 461
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.26 | Sıralama: 384
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.5 | Sıralama: 233
Hacettepe Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.15 | Sıralama: 410
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.33 | Sıralama: 315
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 63.17 | Sıralama: 599
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.36 | Sıralama: 374
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.13 | Sıralama: 413
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.2 | Sıralama: 333
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.77 | Sıralama: 344
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 64.69 | Sıralama: 458
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 61.94 | Sıralama: 529
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.01 | Sıralama: 437
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.92 | Sıralama: 384
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 63.15 | Sıralama: 601
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 64.96 | Sıralama: 418
2024/1: Kontenjan: 5 | Puan: 62.39 | Sıralama: 462
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 63.79 | Sıralama: 473
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.02 | Sıralama: 555
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 61.59 | Sıralama: 882
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 63.2 | Sıralama: 671
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 61.84 | Sıralama: 542
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 6 | Puan: 63.68 | Sıralama: 497
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.28 | Sıralama: 323
2025/1: Kontenjan: 6 | Puan: 63.41 | Sıralama: 549
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.63 | Sıralama: 335
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 62.99 | Sıralama: 384
Pamukkale Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 63.62 | Sıralama: 505
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.23 | Sıralama: 738
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 61.62 | Sıralama: 872
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 63.12 | Sıralama: 683
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.05 | Sıralama: 517
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.59 | Sıralama: 517
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.83 | Sıralama: 607
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.58 | Sıralama: 699
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.52 | Sıralama: 445
Dokuz Eylül Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.57 | Sıralama: 519
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.29 | Sıralama: 507
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.62 | Sıralama: 686
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.75 | Sıralama: 305
DUS ORAL PATALOJİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.58 | Sıralama: -
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.57 | Sıralama: 232
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.62 | Sıralama: -
DUS ORTODONTİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Çukurova Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 68.75 | Sıralama: 8
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.08 | Sıralama: 114
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 68.33 | Sıralama: 64
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 70.54 | Sıralama: 60
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 68.25 | Sıralama: 15
2025/2: Kontenjan: 3 | Puan: 69.54 | Sıralama: 13
2025/1: Kontenjan: 6* | Puan: 71.04 | Sıralama: 10
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 73.32 | Sıralama: 7
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 69.03 | Sıralama: 13
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 68.2 | Sıralama: 16
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 69.75 | Sıralama: 12
2025/1: Kontenjan: 5 | Puan: 68.51 | Sıralama: 59
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 72.72 | Sıralama: 12
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 69.64 | Sıralama: 12
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 68.13 | Sıralama: 17
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 69.13 | Sıralama: 20
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 69.2 | Sıralama: 37
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 72.35 | Sıralama: 17
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 68.42 | Sıralama: 20
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 67.93 | Sıralama: 22
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68.93 | Sıralama: 27
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 69.47 | Sıralama: 29
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 72.31 | Sıralama: 18
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 68.51 | Sıralama: 18
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 67.81 | Sıralama: 25
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68.67 | Sıralama: 36
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 67.24 | Sıralama: 114
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 71.7 | Sıralama: 30
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 68.17 | Sıralama: 24
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye)
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 67.79 | Sıralama: 27
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68.47 | Sıralama: 42
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 67.7 | Sıralama: 85
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 71.11 | Sıralama: 46
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
DUS PERİODONTOLOJİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.89 | Sıralama: 136
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.81 | Sıralama: 132
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.36 | Sıralama: 283
2024/2: Kontenjan: 5 | Puan: 66.98 | Sıralama: 228
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 64.51 | Sıralama: 228
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.84 | Sıralama: 143
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.8 | Sıralama: 245
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 66.39 | Sıralama: 178
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 67.43 | Sıralama: 194
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.35 | Sıralama: 157
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.1 | Sıralama: 236
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 67.83 | Sıralama: 71
2025/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.94 | Sıralama: 218
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.41 | Sıralama: 197
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 64.91 | Sıralama: 192
Hacettepe Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.96 | Sıralama: 253
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68 | Sıralama: 63
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 68.15 | Sıralama: 70
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 68.26 | Sıralama: 143
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.61 | Sıralama: 78
Çukurova Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.81 | Sıralama: 270
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.93 | Sıralama: 331
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.71 | Sıralama: 325
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 64.81 | Sıralama: 270
2025/2: Kontenjan: 4 | Puan: 65.01 | Sıralama: 363
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.64 | Sıralama: 247
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 68.14 | Sıralama: 150
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.72 | Sıralama: 217
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.79 | Sıralama: 280
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 63.62 | Sıralama: 646
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.6 | Sıralama: 694
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 62.97 | Sıralama: 710
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 61.42 | Sıralama: 604
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye)
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.71 | Sıralama: 295
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65 | Sıralama: 364
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.26 | Sıralama: 402
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane)
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.71 | Sıralama: 296
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.89 | Sıralama: 232
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.46 | Sıralama: 267
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 67.49 | Sıralama: 191
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.74 | Sıralama: 211
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.51 | Sıralama: 342
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.86 | Sıralama: 241
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.24 | Sıralama: 407
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.12 | Sıralama: 296
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.78 | Sıralama: 415
DUS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.78 | Sıralama: 149
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 66.19 | Sıralama: 191
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 66.69 | Sıralama: 156
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 70.07 | Sıralama: 70
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.95 | Sıralama: 122
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.37 | Sıralama: 191
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 67.12 | Sıralama: 123
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 68.17 | Sıralama: 148
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.97 | Sıralama: 121
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.32 | Sıralama: 200
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 66.98 | Sıralama: 136
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.4 | Sıralama: 151
Ege Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.2 | Sıralama: 218
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.89 | Sıralama: 235
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.6 | Sıralama: 252
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 67.49 | Sıralama: 189
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 65.49 | Sıralama: 145
Hacettepe Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.1 | Sıralama: 240
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.66 | Sıralama: 82
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 66.73 | Sıralama: 152
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 67.42 | Sıralama: 196
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.97 | Sıralama: 250
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.17 | Sıralama: 195
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.32 | Sıralama: 136
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.9 | Sıralama: 262
2025/2: Kontenjan: 2 | Puan: 65.78 | Sıralama: 255
2025/1: Kontenjan: 3 | Puan: 65.76 | Sıralama: 236
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 67.5 | Sıralama: 188
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 65.84 | Sıralama: 127
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.79 | Sıralama: 278
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.39 | Sıralama: 300
2025/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.93 | Sıralama: 332
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 65.49 | Sıralama: 354
2024/1: Kontenjan: 3 | Puan: 64.05 | Sıralama: 268
Dokuz Eylül Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.65 | Sıralama: 312
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.69 | Sıralama: 265
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.97 | Sıralama: 327
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.57 | Sıralama: 264
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 64.89 | Sıralama: 194
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 64.59 | Sıralama: 323
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 66.74 | Sıralama: 139
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 65.36 | Sıralama: 283
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 65.63 | Sıralama: 336
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.91 | Sıralama: 286
DUS RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Marmara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 63.08 | Sıralama: 645
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.83 | Sıralama: 608
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 64.32 | Sıralama: 504
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 61.7 | Sıralama: 563
Hacettepe Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 62.95 | Sıralama: 682
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 65.8 | Sıralama: 245
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.25 | Sıralama: 583
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 64.13 | Sıralama: 537
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.14 | Sıralama: 506
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.93 | Sıralama: 693
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.27 | Sıralama: 728
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 62.51 | Sıralama: 781
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 60.57 | Sıralama: 744
Ankara Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 62.84 | Sıralama: 714
2025/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 4 | Puan: 64.43 | Sıralama: 493
2024/1: Kontenjan: 5 | Puan: 62.06 | Sıralama: 514
İstanbul Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 62.76 | Sıralama: 733
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.02 | Sıralama: 559
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 64.04 | Sıralama: 555
2024/1: Kontenjan: 5 | Puan: 61.05 | Sıralama: 667
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.72 | Sıralama: 744
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.47 | Sıralama: 683
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 3 | Puan: 63.54 | Sıralama: 621
2024/1: Kontenjan: 4 | Puan: 60.96 | Sıralama: 681
Akdeniz Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.7 | Sıralama: 751
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.92 | Sıralama: 585
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.64 | Sıralama: 684
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 64.61 | Sıralama: 466
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 61.84 | Sıralama: 542
Çukurova Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.67 | Sıralama: 759
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 64.2 | Sıralama: 532
2025/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/2: Kontenjan: 2 | Puan: 62.13 | Sıralama: 828
2024/1: Kontenjan: 2 | Puan: 60.61 | Sıralama: 734
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 2 | Puan: 62.65 | Sıralama: 763
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.4 | Sıralama: 693
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 63.41 | Sıralama: 546
2024/2: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
2024/1: Kontenjan: - | Puan: - | Sıralama: -
Gazi Üniversitesi
2026/1: Kontenjan: 3 | Puan: 62.65 | Sıralama: 763
2025/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.51 | Sıralama: 668
2025/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.62 | Sıralama: 686
2024/2: Kontenjan: 1 | Puan: 63.68 | Sıralama: 603
2024/1: Kontenjan: 1 | Puan: 62.01 | Sıralama: 523