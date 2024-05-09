Duvarlar artık sanat eseri: 40 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde!

09 May 2024 19:44 - Güncelleme : 09 May 2024 19:45

Muş'ta öğrenciler, okullarının duvarlarını yaptıkları resimlerle adeta birer sanat eserine dönüştürdüler. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bir araya gelen Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul duvarlarını renklendirdi.

Okul Müdürü ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle 25 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında harekete geçti. Öğrenciler, Muş'un kültürel ve doğal mirasını yansıtan önemli sembollerin resimlerini okulun duvarına işlediler.

“KÜLTÜREL MİRAS” VURGUSU

Sultan Alparslan, Muş lalesi, Telli Turna, çiriş otu, dağ muzu ve Tarihi Murat Köprüsü gibi semboller, öğrencilerin fırçalarından davarlara işlendi. Öğrencilerin yaptığı bu çalışma, hayallerini sanata dönüştürmenin yanı sıra topluma da bir mesaj verirken kültürel mirasın korunması ve sahip çıkılması gerekliliği vurgulandı.

“ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 öğrencinin 40 metre uzunluğu ve 5 metre yüksekliği bulunan okul duvarına yöresel figür çizerek kültürel mirasa dikkat çektiklerini belirterek, “Okul olarak Muş'un tarihi ve turistik yerlerin devamlılığını sağlamak ve kalıcı hale getirmek amacındayız. Diğer taraftan resim bölümü öğrencilerimizin tecrübelerini artırmak daha çok deneyim sahibi olmak ve kendi alanlarında işleri yürütmek adına önemli bir çalışmadır” dedi.

Resim Öğretmeni Yahya Yazı, "Burada öğrencilerimizle beraber ortalama 5 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda bir duvar tasarımı, duvar çalışması yaptık. Bu duvar çalışmasında Muş ilimizde genel olarak çokça konuşulan, sosyal medyada halkın genel olarak çokça konuştuğu imgeler yer alıyor” şeklinde konuştu.

Resmin bir tutku ve bir sanat olduğunu belirten 12. sınıf öğrencisi Naziren Bozkurt, “Hocalarımızın bize desteği çok fazlaydı. Öncelikle zorlandık, bitiremeyeceğimizi düşündük. Çünkü duvar hem yüksek, şartlar da kısıtlı. Okuldan sıra getirip yüksek dizerek biz bu çalışmayı bitirmeye çalıştık. Sonucunda güzel bir şey ortaya çıktı, hayallerimiz. Aynı zamanda sadece bu değil. Biz sanatı hem yaşıyoruz, hem yansıtıyoruz. Bu sene 12. sınıf olarak son senem. Üniversiteyi kazanmak istiyorum. Frida Kahlo gibi kendine özgüveni olan kadınlar sanatçı olabilir diye düşünüyorum. Ben de onun yolundan ilerliyorum. Sanatçı olmak istiyorum. İyi bir üniversiteye gidip İstanbul gibi bir yerde okumayı ben de çok isterim” şeklinde konuştu.