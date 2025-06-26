Eğitimde 4+4+4 sistemi değişecek mi? Bakan Tekin TGRT Haber'de cevapladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin soruları cevapladı. Türkiye’de 12 yıllık kesintisiz eğitimde revizyon olup olmayacağı merak ediliyor. Bakan Tekin, 4+4+4 sistemine değinerek gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Mesleki eğitim için teşvik dahil gereken adımların atıldığını belirten Bakan Tekin sistem değişikliğinin sebeplerini açıkladı. Bakan Tekin şöyle konuştu:



HUKUKİ OLARAK TEDBİRLER ALINDI

Birileri şunu diyorsa: eğitim sistemi kurgulandı, kalsın. Lafım yok. Eğer diyorsanız ki bilginin ölçülmesi, değerlendirilmesi dünyada değişiyor. Türkiye’deki eğitim sistemi de ayak uydurmalı diyorsak değişiklik yapmak gerek. Sistemi değiştirmeyelim kalsın demek vatana ihanettir. Eğitim sistemi ülkenin en dinamik yapısı olmak zorunda. Hukuki anlamda çocuklarımızın mağduriyetini giderici tedbirleri aldık. Değiştirmeyin demeyi kabullenmiyorum.

4+4+4 SİSTEMİ NİYE YAPILDI?

Bakan Tekin, 4+4+4 eğitim sisteminin değişip değişmeyeceği konusuyla ilgili, ‘’15 Temmuz’dan sonra Liselere geçiş süresi TEOG ile başlamıştı. Sonrasında LGS. 4+4+4 kabul edilmişti niye yapıldı? Eğitimde meslek ve imam hatip liselerine yönelik ideolojik girişimleri ortadan kaldırmak istedik. Demokratikleşmek için atılan önemli adımdı. Ortalama eğitimde geçirilen süre dünya ortalamasının altında. Şimdi dünya ortalamalarının üzerine çıktık. Sahada, öğretmenler, akademik arkadaşlar tarafından eleştiriler geldi. Kamuoyunda tartışmaları görüyoruz. Yasal düzenlemeleri sunarız.’’ dedi.

