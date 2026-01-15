EKPSS 2026 kura tercihleri nasıl yapılacak son gün ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026 yılı kura ile yerleştirme sürecinde tercih aşamasına geçildi.

ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte adaylar, 8 Ocak itibarıyla tercih işlemlerini başlatırken, yayımlanan 2026 EKPSS Kura Tercih Kılavuzu doğrultusunda kontenjan bilgileri, tercih takvimi ve atama sürecine ilişkin ayrıntıları incelemeye başladı.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecektir.

Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başladı ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.