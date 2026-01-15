EKPSS 2026 kura tercihleri nasıl yapılacak son gün ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026 yılı kura ile yerleştirme sürecinde tercih aşamasına geçildi.
ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte adaylar, 8 Ocak itibarıyla tercih işlemlerini başlatırken, yayımlanan 2026 EKPSS Kura Tercih Kılavuzu doğrultusunda kontenjan bilgileri, tercih takvimi ve atama sürecine ilişkin ayrıntıları incelemeye başladı.
Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecektir.
Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başladı ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.