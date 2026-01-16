EKPSS başvuru ve sınav takvimi 2026! EKPSS sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların yer aldığı takvim duyuruldu. Takvimin duyurulmasıyla birlikte iki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS başvuru ve sınav takvimi de netlik kazandı. Yapılan değişiklik ile birlikte artık EKPSS sonuçları 4 yıl boyunca geçerli oluyor. Çift yıllarda yapılan EKPSS'nin başvuruları bu yıl önümüzdeki ay başlayacak. Vatandaşlar tarafından EKPSS başvuruları ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takviminde yer alan bilgilere göre EKPSS sınavının başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adayların sınava başvurmaları için 20 gün süreleri olacak. 2026 EKPSS başvuruları 24 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek. ÖSYM geç başvuruların ise 3 Mart 2026 tarihinde başlayacağı ve 4 Mart 2026 saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. Başvuruların ardından ise sınav 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak. ÖSYM tarafından henüz 2026 EKPSS kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte diğer detayların da netlik kazanması bekleniyor.

EKPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NEREDEN?

EKPSS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapılacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden adaylar T.C. kimlik no ve şifreleriyle veya e-Devlet sistemi aracılığıyla giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sınav yerleri ve giriş belgesi gibi detayların ise sınav tarihinden 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Genel olarak giriş belgeleri ve yerlerini ÖSYM sınav tarihlerinden 1 hafta veya 10 gün önce duyuruyor.