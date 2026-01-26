Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
EKPSS tercih kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir soruları gündemdeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından EKPSS tercih işlemleri 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercihlerin sona ermesinin ardından adayların gözü EKPSS tercih kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan alımlar en çok Adalet Bakanlığı kadrolarında yapılacak. Peki EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2026 EKPSS tercih kura sonuçları yerleştirme ekranı...

EKPSS tercih kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
EKPP tercih kura sonuçları yerleştirme ekranı işlemlerini tamamlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. EKPSS tercih kura sonuçları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok belediye kadrolarında alım yapılacak. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EKPSS tercih kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EKPSS TERCİH KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

EKPSS tercih kura sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya e-Devlet bilgileri aracılığıyla sisteme giriş yapabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sonuçlarım" sekmesinde yer alan EKPSS tercih kura sonuçları bölümünden adaylar 2026 EKPSS sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Tercih sonuçlarının ardından ise adayların yerleştirme ve belgelerini teslim etme işlemleri başlayacak. Adaylar ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar doğrultusunda belirtilen tarihlerde yerleştikleri kurumlara giderek işlemlerini gerçekleştirecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ise adayların çalışma hayatı başlayacak.

EKPSS tercih kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! EKPSS tercih kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EKPSS TERCİH KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS tercih kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 27 Ocak tarihinde EKPSS tercih işlemleri tamamlanmıştı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 16 gün sonra EKPSS tercihlerini duyurmuştu. Bu yıl ise 19 Ocak 2026 tarihinde tamamlanan EKPSS tercih işlemlerinin sonuçlarının 10 Şubat 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor.

#Eğitim
