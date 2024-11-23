Tgrt Haber
Haberler>Eğitim>Elif öğretmenin hayatı film oldu: Oyuncu kadrosu dikkat çekti!

Elif öğretmenin hayatı film oldu: Oyuncu kadrosu dikkat çekti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Kasım 2024 21:34 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:51
Elif öğretmenin hayatı film oldu: Oyuncu kadrosu dikkat çekti!

Sivas Valiliği, Elif öğretmenin 26 yıl önceki hikayesini filme çevirdi. Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın yönetmenliğinde her aşamasını müdürlük personelinin hazırladığı çalışmada öğretmenler, köy halkı ve valilik personeli de oyuncu kadroda yer aldı.

Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ‘Bir Öğretmenin İzinde' başlıklı bir kısa film yayınladı. Filmde, 1998 yılında Sivas'ın Çelebiler Köyü'ne atanan genç öğretmen Elif'in hikayesini anlatıldı. Elif öğretmen, köydeki öğrenciler üzerinde büyük bir etki bırakır ve özellikle Melike adlı bir öğrencisine ilham olur.

Elif öğretmenin hayatı film oldu - 1. Resim

Melike, öğretmeninin izinden giderek kendisi de öğretmenlik mesleğini seçer. Duygu dolu filmde, Elif öğretmen emekli olduktan yıllar sonra, 2024 yılında torununu okula götürdüğünde bir sürprizle karşılaşır. Torununun öğretmeni olarak karşısında Melike'yi bulan Elif öğretmen, yıllar önce Melike'ye hediye ettiği beyaz toka sayesinde öğrencisini tanır.

Elif öğretmenin hayatı film oldu - 2. Resim

Bu buluşma, izleyenlere nostaljik ve anlamlı anlar yaşattı. Film öğretmenliğin gücünü ve gelecek nesillere olan etkisini gözler önüne serdi. Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulayarak geleceğin mimarı olan öğretmenlerin değerini bir kez daha hatırlattı.

Elif öğretmenin hayatı film oldu: Oyuncu kadrosu dikkat çekti! - 3. Resim

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın yönetmenliğinde her aşamasını müdürlük personelinin hazırladığı çalışmada öğretmenler, köy halkı ve valilik personeli de oyuncu kadroda yer aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
öğretmenler günü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...