Girişimciler bunu kaçırmadı! Trump'ın silahlı saldırı sonrası görüntülerinin yer aldığı tişörtler saldırıdan üç saat sonra satışa çıktı

16 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:43

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Çinli e-ticaret platformları, Donald Trump'ın vurulduktan dakikalar sonra yumruğunu havaya kaldırdığı görüntülerin yer aldığı tişörtleri kaldırdı. Saldırıdan birkaç saat sonra satışa sunulan tişörtler Taobao ve JD.com gibi popüler e-ticaret sitelerinde satışa çıkmıştı.İlanların neden kaldırıldığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

TRUMP'IN SALDIRI TİŞÖRTLERİ TOPLATILDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Pennsylvania'daki Donald Trump mitingde yaşanan suikast girişimi internette geniş çaplı tartışmalara yol açmış, X benzeri bir platform olan Weibo'da ilgili hashtag'ler trend olmuştu.

BBC'de yer alan habere göre, Girişimci Çinli perakendeciler harekete geçti ve ilk parti tişörtler saldırıdan üç saatten kısa bir süre sonra basılıp internet üzerinden satışa sunuldu.

Çin'in en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Taobao'da tişörtün fiyatının 39 yuan (9 dolar - 7 euro) olduğu görüldü.

25 yaşındaki bir Taobao perakendecisi South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, tişörtleri satışa çıkardıktan sadece üç saat sonra 2,000'den fazla sipariş aldığını söyledi. Siparişlerin çoğu Çin ve ABD'den geldi.

ÇİNLİ GİRİŞİMCİLER BOŞ DURMUYOR

Trump'ın Başkanlığı sırasında Pekin'le yürüttüğü ticaret savaşı hükümeti ve pek çok Çinliyi öfkelendirse de Çinli girişimciler yıllardır Trump'a olan ilgiyi paraya çevirmeyi başarıyor.

Silahlı saldırının ardından Çin'de Trump'lı tişörtlerin satışı durdurulmuş olsa da, online perakendeciler Trump'ın karikatürünün yer aldığı çoraplar, kupalar ve kampanya sloganı olan “Make America Great Again” yazılı kırmızı şapkalar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede Trump ürünleri satmaya devam ediyor.

Çin'in yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki perakendeciler de suikast girişiminden faydalanmayı başardı.

Benzer tişörtlerin Güney Doğu Asya'da popüler olan e-ticaret platformları Lazada ve Shopee'de satışa çıktığı görüldü.

Benzer tişörtlerin ABD'de de satıldığı ve bazılarının üzerine “Liderler Asla Ölmez”, bir diğerinde ise “Kurşun Geçirmez” gibi başlıklar eklendiği görüldü.