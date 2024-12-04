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Görme engelli avukatlar için 'dijital kütüphane' açılıyor!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 19:00 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:11
Görme engelli avukatlar için &#039;dijital kütüphane&#039; açılıyor!

Türkiye Barolar Birliği, görme engelli avukatlar için "dijital kütüphane" kuracak. Böylelikle; kör, görme engelli veya başka bir nedenle basılı materyal okuma engelli kişilerin eserlere erişimi kolaylaştırılacak.

Türkiye​ Barolar Birliği (TBB), görme engelli avukatlar için "dijital kütüphane" kuracak. TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli Hakları Komisyonu'nun girişimleriyle yapılan saha ve mevzuat çalışmaları sonrası görme engelli avukatların kullanımına sunulmak üzere "dijital kütüphane" kurulmasına karar verildi.

Görme engelli avukat çift azimleriyle örnek oluyor

ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Dijital kütüphane, 2021'den itibaren Türkiye'de yürürlüğe giren, "Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması" ile "Erişilebilir Format Kopyalarına İlişkin Ulusal Hukuk Sınırlamaları ve İstisnalar" çerçevesinde hayata geçirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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